投行观点：中国经济硬着陆风险有限，因全球经济改善有利改革--渣打

路透台北2月1日 - 全球经济同步复苏，为中国经济调整带来机遇。渣打银行周四预期，中国防范金融风险去杠杆与严厉的房地产紧缩政策，料令今年经济增长幅度自去年的6.9%降为6.5%，但硬着陆的风险有限，因外部环境改善有利于中国调整。

渣打银行大中华与北亚首席经济师丁爽并在台北举行的一场会议中称，今年CPI平均涨幅将从去年的1.6%上扬至2.7%，因食品价格正常化，预计今年涨幅在3-4%。去年生产价格指数(PPI)涨幅达6.2%，对今年的消费价格将有所传导。此外，服务业价格是通膨顽固的根源，在行业成长步伐加快带动下，劳动力成本也快速上升。

〞今年全球经济会同步复苏，这为中国的调整找到机会。〞他说。

丁爽认为，除了去杠杆外，中国去年虽然实施严格的房地产控管措施，但房价仍持续上升，未来推出房产税机率料将增加，将在3月召开的全国人大会议要仔细观察是否列入立法程序。

在货币政策方面，丁爽表示，虽然中国央行不会动用基准利率，但在公开市场操作与借贷利率预估会上升20个基点，一方面与去杠杆后，广义信贷速度已往下，资金成本往上走有关，另外，也体现出不会与美国的加息过程有所背离。

人民币汇率部分，丁爽指出，三个月前预估年底人民币会在6.45水准，但近期美元走势弱于预期，倘若持续下滑，人民币就有走强空间。不过渣打暂时还不会调整对人民币汇率的预估。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)