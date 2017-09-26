披索汇率：披索贬值符合基本面，有助促进基建投资--菲律宾央行总裁

* 披索是今年表现最差的亚洲货币

* 基建计划推升进口

* 央行总裁对于国际收支疑虑不予理会

路透东京9月26日 - 菲律宾央行总裁埃斯佩尼拉(Nestor Espenilla)周二表示，菲律宾披索贬值符合经济基本面，将鼓励更多基建投资从而支撑经济增长。

埃斯佩尼拉在东京一个研讨会上指出，他认为披索汇率波动对通胀的传导影响有限，并称该国经常帐收支可控。

披索是今年表现最差的亚洲货币，兑美元一度跌至11年低点，部分归因于该国进口更多资本财，以满足政府大型基建投资计划的需要。

这一因素预计将推动经常帐在15年以来首次出现赤字。外资已开始对该国抵御外部冲击的能力感到有些担心。

“披索贬值是符合经济基本面的，”埃斯佩尼拉说。

“出现变化的是经常帐收支，经常帐出现赤字是好事，因为这是受到投资的推动。现在的菲律宾与1990年代和亚洲金融危机期间相比不可同日而语。”

菲律宾政府计划通过一项为期六年的总额1,800亿美元“建设、建设、建设”的基建工程，对公路、机场、港口和铁路进行改造升级，提振经济增速最高达到8%。

改善基础设施对于维持菲律宾的高速经济增长是必要的，但一些分析师担心对披索和国际收支的影响。

今年前五个月，菲律宾资本货物(主要是基建相关)的进口较上年同期增加逾7%，至121亿美元。

菲律宾预计2017年经常帐收支为赤字6亿美元，为15年来首次出现赤字。

有些投资者和分析师仍对1997年亚洲金融危机记忆犹新，当时沉重的美元计价债务以及经常帐赤字击垮了东南亚货币。

埃斯佩尼拉对这种担忧不以为意，称菲律宾的外汇储备增加、经济增长更加强劲，并且通胀水平偏低。(完) (编译 徐文焰/王兴亚；审校 孙茉莉/李婷仪)