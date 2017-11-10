新债招标：上海三年普通及土储专项债利率均落在区间下限--业内人士

路透上海11月10日 - 业内人士周五透露，中国上海市上午招标的三年期普通专项地方债，中标利率为3.69%，落于投标区间下限，投标倍数3.58倍；同时招标的多期三年土地储备专项债，中标利率亦均为3.69%。 本次普通专项债中，包括置换债券19.1亿元，新增债券33.5亿元；土地储备债全部为新增债券。中诚信国际信用评级公司对上述债券的评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 票面利率 投标倍数 上浮幅度 起息日 ) 专项债券 3年 52.6 3.69% 3.58 0bp 11月13日 小计 52.6 土地储备专项债--黄浦 3年 7.9 3.69% 4.08 0bp 11月13日 区 普陀区 7.8 3.69% 4.10 0bp 闵行区 11.1 3.69% 4.07 0bp 浦东新区 19.6 3.69% 3.91 0bp 崇明区 1 3.69% 4.90 0bp 小计 47.4 总计 100 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日三年期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)