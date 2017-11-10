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新债招标：上海三年普通及土储专项债利率均落在区间下限--业内人士
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2017年11月10日 / 凌晨2点38分 / 1 天前

新债招标：上海三年普通及土储专项债利率均落在区间下限--业内人士

2 分钟阅读

    路透上海11月10日 - 业内人士周五透露，中国上海市上午招标的三年期普通专项地方债，中标利率为3.69%，落于投标区间下限，投标倍数3.58倍；同时招标的多期三年土地储备专项债，中标利率亦均为3.69%。
     
    本次普通专项债中，包括置换债券19.1亿元，新增债券33.5亿元；土地储备债全部为新增债券。中诚信国际信用评级公司对上述债券的评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：          
         类别          期限   规模(亿元  票面利率  投标倍数   上浮幅度   起息日
                                  )                                     
       专项债券         3年     52.6      3.69%      3.58       0bp     11月13日
         小计                   52.6                                        
 土地储备专项债--黄浦   3年      7.9      3.69%      4.08       0bp     11月13日
        区                                                              
             普陀区              7.8      3.69%      4.10       0bp         
             闵行区             11.1      3.69%      4.07       0bp         
             浦东新区           19.6      3.69%      3.91       0bp         
             崇明区               1       3.69%      4.90       0bp         
         小计                   47.4                                        
         总计                    100                                        
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日三年期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 
    
    路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。(完)

 (发稿 边竞；审校 张喜良)

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