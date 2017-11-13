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新债招标：中国河北三年期一般债利率落在投标区间下限--业内人士
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2017年11月13日 / 凌晨3点24分 / 2 天前

新债招标：中国河北三年期一般债利率落在投标区间下限--业内人士

1 分钟阅读

    路透上海11月13日 - 业内人士周一透露，中国河北省上午招标的三年期一般地方债中标利率3.70%，落在投标区间下限，投标倍数2.09倍。
    
    该省稍早招标的三年、五年专项地方债，中标利率分别为3.70%、3.90%，均落在投标区间下限，投标倍数1.59倍、1.77倍。
     
    上述一般债全部为新增债券，专项债则包括新增债券97.9亿元和置换债券5.7亿元。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：   
     类别      期限   规模(亿元  票面利率   投标倍数   上浮幅度    起息日
                          )                                       
   专项债券     3年      50        3.70%      1.59         0      11月14日
                5年     53.6       3.90%      1.77         0      
     小计               103.6                                         
   一般债券     3年     22.9       3.70%      2.09         0      11月14日
     总计               126.5                                         
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 
    
    路透统计数据显示，截至11月6日，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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