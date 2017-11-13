新债招标：中国河北三年期一般债利率落在投标区间下限--业内人士

路透上海11月13日 - 业内人士周一透露，中国河北省上午招标的三年期一般地方债中标利率3.70%，落在投标区间下限，投标倍数2.09倍。 该省稍早招标的三年、五年专项地方债，中标利率分别为3.70%、3.90%，均落在投标区间下限，投标倍数1.59倍、1.77倍。 上述一般债全部为新增债券，专项债则包括新增债券97.9亿元和置换债券5.7亿元。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 票面利率 投标倍数 上浮幅度 起息日 ) 专项债券 3年 50 3.70% 1.59 0 11月14日 5年 53.6 3.90% 1.77 0 小计 103.6 一般债券 3年 22.9 3.70% 2.09 0 11月14日 总计 126.5 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，截至11月6日，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)