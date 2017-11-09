新债招标：国开行上交所数量招标两年期增发债收益率4.3469%

路透上海11月9日 - 中国国家开发银行周四公告，下午将在上海证券交易所采取数量招标方式增发的两年期固息债，参考收益率为4.3469%。

该期债券为国开行2017年交易所第一期金融债的增发，票面利率为3.78%，本次计划发行量为不超过60亿元。

国开行此前原计划今日在上交所同时招标增发两年和五年期固息债共86.3亿元，不过早间公告取消了五年期品种。

国开行10月26日在深交所首度尝试数量招标，两期增发债均未达到设定的发行上限，未获满额认购。其中一年期中标量78.7亿元、三年期9.5亿元，参考收益率3.4130%和4.3004%，此前设定的发行上限分别为100亿元和50亿元。

除银行间市场外，国开行自2013年起开始在上海证券交易所发行金融债；今年4月13日，国开行开启深交所发行政策性金融债先河。

具体发行条款如下：

2017年交易所第1期增发债

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发行上限 2年：60亿元

期限/计息方式 2年固息

招标时间 11月9日下午14:30-15:30

招标方式 单一价格数量招标

缴款日 11月14日

起息日 4月6日

分销期 11/10-11/13

上市日 11月15日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承销费 2年：0.05%

------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)