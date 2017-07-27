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12 天前
新兴汇市：亚币上涨受美联储通胀预估提振，人民币升至逾九个月高点
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2017年7月27日 / 早上6点12分 / 12 天前

新兴汇市：亚币上涨受美联储通胀预估提振，人民币升至逾九个月高点

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透7月27日 - 新兴亚币周四上涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)对通胀的谨慎预估导致美元跌至13个月低点，并令投资者对新兴市场的兴趣重燃，中国人民币飙升至逾九个月高点。
    
    美联储美联储周三一如预期维持利率不变，称预计在“相对短期内”开始缩减所持巨量公债，但也指出美国整体通胀在下降。            
    
    美元指数      跌至13个月低点，美国公债收益率下跌。
 
    “我们认为美联储声明的观点有点两极化，听起来他们确实更相信就业市场在复苏，但又明确承认通胀没有达标，”新加坡Mizhuo Bank资深分析师Vishnu Varathan说道。
    
    “我们预期美元将进一步修正，主要前提假设是我们预计欧洲央行在年底前将更为坚定地缩减刺激。”
    
    周四，人民币兑美元即期          跳涨至2016年10月以来最高位。
    
    “欧元和英镑兑美元也在上涨。我认为亚币在跟随所有这些走势，”Varathan补充道。

    韩元兑美元                大涨至四个月最高位。
    
    韩元还受到韩国国内生产总值(GDP)数据支撑。数据显示，韩国第二季GDP经季节调整后较前季增长0.6%，与路透预估一致。            
    
    泰铢兑美元        涨至逾两年最高水平。
    
    人民币兑美元周四走高，触及逾九个月最高位。人民币料将录得近两个月最大单日涨幅。
    
    中国央行将人民币中间价          设在6.7307，为10月18日以来最高。
    
    印度卢比兑美元        周四涨至逾两个月最高，上日当地股市收于纪录高位。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   111.02    111.15   +0.12   +5.45    117.07
    坡元                   1.3552    1.3571   +0.14   +6.92    1.4490
    台币                   30.238    30.402   +0.54   +6.75    32.279
    韩元                  1111.90   1121.80   +0.89   +8.62   1207.70
    泰铢                    33.30     33.47   +0.52   +7.51     35.80
    菲律宾披索              50.55     50.64   +0.19   -1.63     49.72
    印尼卢比             13313.00  13335.00   +0.17   +1.18  13470.00
    印度卢比                64.11     64.36   +0.40   +5.95     67.92
    马币                   4.2740    4.2825   +0.20   +4.93    4.4845
    人民币                 6.7294    6.7555   +0.39   +3.23    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 汪红英/王琛/王颖；审校 于春红/白云/王兴亚)

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