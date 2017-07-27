新兴汇市：亚币上涨受美联储通胀预估提振，人民币升至逾九个月高点

路透7月27日 - 新兴亚币周四上涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)对通胀的谨慎预估导致美元跌至13个月低点，并令投资者对新兴市场的兴趣重燃，中国人民币飙升至逾九个月高点。 美联储美联储周三一如预期维持利率不变，称预计在“相对短期内”开始缩减所持巨量公债，但也指出美国整体通胀在下降。 美元指数 跌至13个月低点，美国公债收益率下跌。 “我们认为美联储声明的观点有点两极化，听起来他们确实更相信就业市场在复苏，但又明确承认通胀没有达标，”新加坡Mizhuo Bank资深分析师Vishnu Varathan说道。 “我们预期美元将进一步修正，主要前提假设是我们预计欧洲央行在年底前将更为坚定地缩减刺激。” 周四，人民币兑美元即期 跳涨至2016年10月以来最高位。 “欧元和英镑兑美元也在上涨。我认为亚币在跟随所有这些走势，”Varathan补充道。 韩元兑美元 大涨至四个月最高位。 韩元还受到韩国国内生产总值(GDP)数据支撑。数据显示，韩国第二季GDP经季节调整后较前季增长0.6%，与路透预估一致。 泰铢兑美元 涨至逾两年最高水平。 人民币兑美元周四走高，触及逾九个月最高位。人民币料将录得近两个月最大单日涨幅。 中国央行将人民币中间价 设在6.7307，为10月18日以来最高。 印度卢比兑美元 周四涨至逾两个月最高，上日当地股市收于纪录高位。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.02 111.15 +0.12 +5.45 117.07 坡元 1.3552 1.3571 +0.14 +6.92 1.4490 台币 30.238 30.402 +0.54 +6.75 32.279 韩元 1111.90 1121.80 +0.89 +8.62 1207.70 泰铢 33.30 33.47 +0.52 +7.51 35.80 菲律宾披索 50.55 50.64 +0.19 -1.63 49.72 印尼卢比 13313.00 13335.00 +0.17 +1.18 13470.00 印度卢比 64.11 64.36 +0.40 +5.95 67.92 马币 4.2740 4.2825 +0.20 +4.93 4.4845 人民币 6.7294 6.7555 +0.39 +3.23 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/王琛/王颖；审校 于春红/白云/王兴亚)