新兴汇市：亚币上涨，中国长假结束后人民币略涨

路透10月9日 - 亚币周一在处于平盘上方，人民币在中国国庆节长假后略微走强，在下周中共19大召开前，投资者持观望态度。 在10月18日召开中共19大会议前，人民币走势平稳仍将是当局看重的头等大事。 中国9月财新服务业PMI降至近两年低位，综合了制造业和服务业的指数亦下滑至三个月低点，显示中国经济增长可能在四季度面临一定压力。 该数据并未对人民币构成下行压力。 瑞穗银行资深分析师Vishnu Varathan表示，投资人找到对人民币乐 观的理由，包括上周美国公布就业数据表现欠佳，以及基本的复苏持续至 今。 美国9月非农就业岗位减少，为七年来首见，因飓风哈维和伊尔玛让 流离失所的工人暂时失业，并推迟了招聘活动，这是飓风损及第三季经济 活动的最新迹象。 报告同时显示失业率创下16年半来低点，薪资较上年同期增幅上升至 2.9%。 丰业银行在一份报告中表示，“美国民间薪资增长转强，可能在特朗 普提名下任美联储主席、以及美国众议院就共和党税制改革计画表决之前 提振美元兑新兴市场货币走势。” 美元指数小跌，因市场担心朝鲜(北韩)正准备进行飞弹测试。 有消息称，一位刚从朝鲜访问回来的俄罗斯律师称，朝鲜正在准备试射一枚射程料达美国西海岸的导弹。该消息扶助避险日圆维持上涨走势，但却未能提振其它货币。 “朝鲜风险在推动美债收益率脱离高点方面发挥了一些作用，但我觉得相关风险并未在汇市产生重大影响，因为它们其实没法与更广泛的风险相比，”瑞穗的Varathan称。 在地区货币中，坡元 在连跌两天后小涨。油价小幅上涨，得益于沙特会继续限产以支持油价的憧憬。 泰铢 略微走高。泰国的飞行安全获得国际民航组织升级，使得泰国航空业可经营更多的国际航线。 印度卢比 和马币(林吉特) 微涨。 韩国和台湾金融市场因假日休市。 菲律宾披索微升，等待本周稍晚公布8月贸易数据。 投资者还在等待该国税改措施，将于本周稍晚提交参议院投票表决。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.66 112.63 -0.03 +3.91 117.07 坡元 1.3640 1.3644 +0.03 +6.23 1.4490 泰铢 33.38 33.43 +0.15 +7.25 35.80 菲律宾披索 51.20 51.15 -0.10 -2.89 49.72 印尼卢比 13510.00 13503.00 -0.05 -0.30 13470.00 印度卢比 65.33 65.38 +0.08 +3.96 67.92 马币 4.2290 4.2360 +0.17 +6.04 4.4845 人民币 6.6320 6.6528 +0.31 +4.75 6.9467 注：韩国和台湾金融市场因假日休市 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 于春红/张明钧/侯雪苹/刘秀红；审校 王洋/高琦/于春红/艾茂林)