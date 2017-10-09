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新兴汇市：亚币上涨，中国长假结束后人民币略涨
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#亚洲
2017年10月9日 / 早上7点48分 / 12 天前

新兴汇市：亚币上涨，中国长假结束后人民币略涨

2 分钟阅读

    路透10月9日 - 亚币周一在处于平盘上方，人民币在中国国庆节长假后略微走强，在下周中共19大召开前，投资者持观望态度。
    
    在10月18日召开中共19大会议前，人民币走势平稳仍将是当局看重的头等大事。
    
    中国9月财新服务业PMI降至近两年低位，综合了制造业和服务业的指数亦下滑至三个月低点，显示中国经济增长可能在四季度面临一定压力。            该数据并未对人民币构成下行压力。

    瑞穗银行资深分析师Vishnu Varathan表示，投资人找到对人民币乐
观的理由，包括上周美国公布就业数据表现欠佳，以及基本的复苏持续至
今。
    
    美国9月非农就业岗位减少，为七年来首见，因飓风哈维和伊尔玛让
流离失所的工人暂时失业，并推迟了招聘活动，这是飓风损及第三季经济
活动的最新迹象。            
    
    报告同时显示失业率创下16年半来低点，薪资较上年同期增幅上升至
2.9%。
    
    丰业银行在一份报告中表示，“美国民间薪资增长转强，可能在特朗
普提名下任美联储主席、以及美国众议院就共和党税制改革计画表决之前
提振美元兑新兴市场货币走势。”
    
    美元指数小跌，因市场担心朝鲜(北韩)正准备进行飞弹测试。            

    有消息称，一位刚从朝鲜访问回来的俄罗斯律师称，朝鲜正在准备试射一枚射程料达美国西海岸的导弹。该消息扶助避险日圆维持上涨走势，但却未能提振其它货币。
    
    “朝鲜风险在推动美债收益率脱离高点方面发挥了一些作用，但我觉得相关风险并未在汇市产生重大影响，因为它们其实没法与更广泛的风险相比，”瑞穗的Varathan称。
    
    在地区货币中，坡元      在连跌两天后小涨。油价小幅上涨，得益于沙特会继续限产以支持油价的憧憬。
    
    泰铢        略微走高。泰国的飞行安全获得国际民航组织升级，使得泰国航空业可经营更多的国际航线。

    印度卢比        和马币(林吉特)        微涨。
    
    韩国和台湾金融市场因假日休市。
    
    菲律宾披索微升，等待本周稍晚公布8月贸易数据。
    
    投资者还在等待该国税改措施，将于本周稍晚提交参议院投票表决。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.66    112.63   -0.03   +3.91    117.07
    坡元                   1.3640    1.3644   +0.03   +6.23    1.4490
    泰铢                    33.38     33.43   +0.15   +7.25     35.80
    菲律宾披索              51.20     51.15   -0.10   -2.89     49.72
    印尼卢比             13510.00  13503.00   -0.05   -0.30  13470.00
    印度卢比                65.33     65.38   +0.08   +3.96     67.92
    马币                   4.2290    4.2360   +0.17   +6.04    4.4845
    人民币                 6.6320    6.6528   +0.31   +4.75    6.9467
    注：韩国和台湾金融市场因假日休市
        人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 于春红/张明钧/侯雪苹/刘秀红；审校 王洋/高琦/于春红/艾茂林)

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