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新兴汇市：亚币上涨，受全球风险偏好升温及美元走软提振
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#亚洲
January 5, 2018 / 5:31 AM / a day ago

新兴汇市：亚币上涨，受全球风险偏好升温及美元走软提振

2 分钟阅读

    路透1月5日 - 新兴亚洲货币周五上涨，因全球投资者的风险偏好依然很强劲。
    
    美元走软也支撑亚币上涨。菲律宾披索触及近六个月高点。
    
    亚洲股市接近纪录高位，欧元兑美元      持坚，处在近三年高点附近。

    “全球再通胀交易继续助推股市、大宗商品和汇率在新的一年走高，”星展银行(DBS)在研究报告中表示。“亚洲再通胀题材在东南亚货币走势中得到最好体现。”
    
    美元指数      下滑，未能借力好于预期的美国就业数据。美元走软促使投资者在亚洲市场寻求更高收益，对亚洲各国货币构成利好。
    
    但如果周五稍后公布的美国12月非农就业数据较为强劲，则美元或将小幅反弹。
    
    亚币中，菲律宾披索          最高上涨0.2%至49.705，为6月以来新高。

    菲律宾12月通胀年率持稳，这可能暗示该国央行不会很快升息。一些分析师原本认为，物价压力或将促使央行今年升息。
    
    菲律宾披索本周有望上涨0.4%。
    
    人民币兑美元          连跌两日后，上涨约0.2%至近四个月高位。今日人民币中间价          创2016年5月以来最高水准。
    
    人民币兑美元周线可能涨0.4%。

    马币(林吉特)兑美元      约升0.3%，是周五表现最佳的亚洲货币。
    
    受油价强劲的提振，马币/美元在2016年8月以来首次突破了心理关口4.0。
    
    马币本周可望创2017年9月以来最大单周升幅。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.94    112.74   -0.18   -0.24    112.67
    坡元                   1.3261    1.3276   +0.11   +0.84    1.3373
    台币                   29.518    29.590   +0.24   +1.12    29.848
    韩元                  1062.35   1062.20   -0.01   +0.77   1070.50
    泰铢                    32.16     32.22   +0.19   +1.31     32.58
    菲律宾披索              49.72     49.82   +0.20   +0.42     49.93
    印尼卢比             13410.00  13422.00   +0.09   +1.16  13565.00
    印度卢比                63.33     63.40   +0.11   +0.85     63.87
    马币                   3.9920    4.0050   +0.33   +1.30    4.0440
    人民币                 6.4790    6.4940   +0.23   +0.43    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 汪红英/王颖/王兴亚//张若琪 审校 张涛)

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