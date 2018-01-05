新兴汇市：亚币上涨，受全球风险偏好升温及美元走软提振

路透1月5日 - 新兴亚洲货币周五上涨，因全球投资者的风险偏好依然很强劲。 美元走软也支撑亚币上涨。菲律宾披索触及近六个月高点。 亚洲股市接近纪录高位，欧元兑美元 持坚，处在近三年高点附近。 “全球再通胀交易继续助推股市、大宗商品和汇率在新的一年走高，”星展银行(DBS)在研究报告中表示。“亚洲再通胀题材在东南亚货币走势中得到最好体现。” 美元指数 下滑，未能借力好于预期的美国就业数据。美元走软促使投资者在亚洲市场寻求更高收益，对亚洲各国货币构成利好。 但如果周五稍后公布的美国12月非农就业数据较为强劲，则美元或将小幅反弹。 亚币中，菲律宾披索 最高上涨0.2%至49.705，为6月以来新高。 菲律宾12月通胀年率持稳，这可能暗示该国央行不会很快升息。一些分析师原本认为，物价压力或将促使央行今年升息。 菲律宾披索本周有望上涨0.4%。 人民币兑美元 连跌两日后，上涨约0.2%至近四个月高位。今日人民币中间价 创2016年5月以来最高水准。 人民币兑美元周线可能涨0.4%。 马币(林吉特)兑美元 约升0.3%，是周五表现最佳的亚洲货币。 受油价强劲的提振，马币/美元在2016年8月以来首次突破了心理关口4.0。 马币本周可望创2017年9月以来最大单周升幅。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.94 112.74 -0.18 -0.24 112.67 坡元 1.3261 1.3276 +0.11 +0.84 1.3373 台币 29.518 29.590 +0.24 +1.12 29.848 韩元 1062.35 1062.20 -0.01 +0.77 1070.50 泰铢 32.16 32.22 +0.19 +1.31 32.58 菲律宾披索 49.72 49.82 +0.20 +0.42 49.93 印尼卢比 13410.00 13422.00 +0.09 +1.16 13565.00 印度卢比 63.33 63.40 +0.11 +0.85 63.87 马币 3.9920 4.0050 +0.33 +1.30 4.0440 人民币 6.4790 6.4940 +0.23 +0.43 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/王颖/王兴亚//张若琪 审校 张涛)