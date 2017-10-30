FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
新兴汇市：亚币上涨，因美元小跌
频道
专题
西班牙检方以叛乱等罪名指控前加泰罗尼亚地区领导人普伊格蒙特
时事要闻
西班牙检方以叛乱等罪名指控前加泰罗尼亚地区领导人普伊格蒙特
美国总统特朗普可能选择鲍威尔为下任美联储主席--消息人士
时事要闻
美国总统特朗普可能选择鲍威尔为下任美联储主席--消息人士
综述：美国消费者支出创逾八年来最快增速 但储蓄减少表明增长无法持续
深度分析
综述：美国消费者支出创逾八年来最快增速 但储蓄减少表明增长无法持续
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月30日 / 凌晨5点46分 / 更新于 21 小时内

新兴汇市：亚币上涨，因美元小跌

2 分钟阅读

    路透10月30日 - 亚洲新兴市场货币周一走高，因美元小跌，不过美元仍徘徊在三个月高位附近。对于美国总统特朗普将提名哪位候选人担任下届美联储主席，仍充满不确定性。
    
    “多数亚币因美元走软而受益，美债收益率上周五下滑，”瑞穗银行汇市分析师Wei Liang Chang表示。
    
    美债收益率周五下跌，因加泰罗尼亚议会宣布从西班牙独立，且有报道称，特朗普倾向于选择美国联邦储备理事会(FED/美联储)理事鲍威尔担任下任联储主席。            

    对俄罗斯干预2016年美国总统大选的调查最早将于周一进入新阶段，届时将公布根据调查提出的首批指控，目标嫌疑人将被拘押。一位知情人士对路透称，联邦大陪审团周五批准了起诉书，一位联邦法官下令予以封存；该人士补充称，起诉书最早可能于周一解封。            
    
    “对于针对特朗普大选期间活动的起诉书的担忧，以及特朗普可能任命鲍威尔为下任美联储主席的报道，目前削弱了美元的多头氛围，”Liang Chang说。
    
    特朗普预计在11月3日亚洲之行之前公布他的决定。
    
    周二和周三美联储将举行会议，预计会维持利率不变。
    
    地区货币中，台币        上涨0.3%，创下近三周来最大盘中升幅。

    韩元兑美元          升0.6%。
    
    印尼卢比      涨0.2%，周五曾触及16年低位。印尼周一稍后将公布第三季外商直接投
资(FDI)数据。
    
    泰铢        上扬0.2%，为10月12以来单日最大升幅；印度卢比        最多上涨0.3%
。
    
    人民币          则升0.12%。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   113.61    113.67   +0.05   +3.05    117.07
    坡元                   1.3650    1.3652   +0.01   +6.15    1.4490
    台币                   30.191    30.277   +0.28   +6.92    32.279
    韩元                  1124.00   1130.50   +0.58   +7.45   1207.70
    泰铢                    33.24     33.29   +0.15   +7.70     35.80
    菲律宾披索              51.65     51.76   +0.21   -3.74     49.72
    印尼卢比             13590.00  13613.00   +0.17   -0.88  13470.00
    印度卢比                64.92     65.05   +0.20   +4.62     67.92
    马币                   4.2390    4.2410   +0.05   +5.79    4.4845
    人民币                 6.6455    6.6515   +0.09   +4.53    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 高琦/王洋/张若琪 审校 王兴亚/孙茉莉/杜明霞)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below