新兴汇市：亚币上涨，因美元小跌

路透10月30日 - 亚洲新兴市场货币周一走高，因美元小跌，不过美元仍徘徊在三个月高位附近。对于美国总统特朗普将提名哪位候选人担任下届美联储主席，仍充满不确定性。 “多数亚币因美元走软而受益，美债收益率上周五下滑，”瑞穗银行汇市分析师Wei Liang Chang表示。 美债收益率周五下跌，因加泰罗尼亚议会宣布从西班牙独立，且有报道称，特朗普倾向于选择美国联邦储备理事会(FED/美联储)理事鲍威尔担任下任联储主席。 对俄罗斯干预2016年美国总统大选的调查最早将于周一进入新阶段，届时将公布根据调查提出的首批指控，目标嫌疑人将被拘押。一位知情人士对路透称，联邦大陪审团周五批准了起诉书，一位联邦法官下令予以封存；该人士补充称，起诉书最早可能于周一解封。 “对于针对特朗普大选期间活动的起诉书的担忧，以及特朗普可能任命鲍威尔为下任美联储主席的报道，目前削弱了美元的多头氛围，”Liang Chang说。 特朗普预计在11月3日亚洲之行之前公布他的决定。 周二和周三美联储将举行会议，预计会维持利率不变。 地区货币中，台币 上涨0.3%，创下近三周来最大盘中升幅。 韩元兑美元 升0.6%。 印尼卢比 涨0.2%，周五曾触及16年低位。印尼周一稍后将公布第三季外商直接投 资(FDI)数据。 泰铢 上扬0.2%，为10月12以来单日最大升幅；印度卢比 最多上涨0.3% 。 人民币 则升0.12%。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.61 113.67 +0.05 +3.05 117.07 坡元 1.3650 1.3652 +0.01 +6.15 1.4490 台币 30.191 30.277 +0.28 +6.92 32.279 韩元 1124.00 1130.50 +0.58 +7.45 1207.70 泰铢 33.24 33.29 +0.15 +7.70 35.80 菲律宾披索 51.65 51.76 +0.21 -3.74 49.72 印尼卢比 13590.00 13613.00 +0.17 -0.88 13470.00 印度卢比 64.92 65.05 +0.20 +4.62 67.92 马币 4.2390 4.2410 +0.05 +5.79 4.4845 人民币 6.6455 6.6515 +0.09 +4.53 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 高琦/王洋/张若琪 审校 王兴亚/孙茉莉/杜明霞)