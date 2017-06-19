新兴汇市：亚币上涨，因美国疲弱经济数据打击美元

路透6月19日 - 多数新兴亚币周一小涨，韩元领涨。因美国发布疲弱数据之后，有关其经济状况的疑问令美元走势受到抑制。 美元受利率上升提振走高，但疲弱的经济数据带来不利影响。美国5月房屋开工连续第三个月下降，跌至八个月低点，而6月初消费者信心也下降。 “究竟是外汇市场前路如何缺乏线索，还是美联储联邦公开市场委员会(FOMC)会议推动的美元上扬走势减弱令美元多头胆怯了，这不太好说，”瑞穗银行在报告中称。 瑞穗银行还表示，涉及特朗普、FBI和俄罗斯的美国政治风险，在一定程度上影响了美联储发出的鹰派线索，同时经济数据疲软目前也打压美元。 韩元兑美元 领涨新兴亚币，上涨多达0.5%，周五曾大幅下跌。 多位交易员周五表示，韩国央行在临近国内市场收盘时疑似卖出美元，以减缓韩元跌势。 台币兑美元 上升0.2%。 路透调查10家金融机构结果显示，台湾5月外销订单金额料较上年同期增长6.85%，料为连续第10个月正成长。 日圆 逆势下跌，周五为小幅上涨。 日本5月进口增幅高于预期，部分因对中间产品的需求增加。 中国人民币兑美元即期 周一小幅上升至6.812，料将结束两日连跌走势。 最新官方数据显示中国房价整体延续筑顶回落之势，5月新建住宅售价指数同比涨幅继续收窄，环比涨幅持平，表明尽管政府采取更严厉措施抑制房价，但需求依然具有韧性。这也支撑了人民币。 泰铢兑美元微升，继续今年以来的强势表现。泰铢是今年表现最佳的东南亚货币。 泰国央行助理总裁Vachira Arromdee周五表示，泰铢汇率走势强劲，目前兑美元正徘徊在两年高位附近， 但这并没有损及旅游业，只对出口产生了有限的影响。 Arromdee在采访中对路透称，泰铢的走势仍符合泰国经济基本面的情况以及地区货币的走势。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.00 110.84 -0.14 +5.47 117.07 坡元 1.3828 1.3830 +0.01 +4.79 1.4490 台币 30.328 30.381 +0.17 +6.43 32.279 韩元 1132.00 1134.10 +0.19 +6.69 1207.70 泰铢 33.94 33.95 +0.03 +5.48 35.80 菲律宾披索 49.87 49.90 +0.07 -0.29 49.72 印尼卢比 13287.00 13296.00 +0.07 +1.38 13470.00 印度卢比 64.37 64.43 +0.09 +5.51 67.92 马币 4.2680 4.2740 +0.14 +5.07 4.4845 人民币 6.8118 6.8135 +0.02 +1.98 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王颖/杜明霞/汪红英/张若琪 审校 刘秀红/王洋/孙茉莉/艾茂林)