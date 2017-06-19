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2017年6月19日 / 早上6点12分 / 2 个月内

新兴汇市：亚币上涨，因美国疲弱经济数据打击美元

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透6月19日 - 多数新兴亚币周一小涨，韩元领涨。因美国发布疲弱数据之后，有关其经济状况的疑问令美元走势受到抑制。
    
    美元受利率上升提振走高，但疲弱的经济数据带来不利影响。美国5月房屋开工连续第三个月下降，跌至八个月低点，而6月初消费者信心也下降。            
    
    “究竟是外汇市场前路如何缺乏线索，还是美联储联邦公开市场委员会(FOMC)会议推动的美元上扬走势减弱令美元多头胆怯了，这不太好说，”瑞穗银行在报告中称。

    瑞穗银行还表示，涉及特朗普、FBI和俄罗斯的美国政治风险，在一定程度上影响了美联储发出的鹰派线索，同时经济数据疲软目前也打压美元。
    
    韩元兑美元          领涨新兴亚币，上涨多达0.5%，周五曾大幅下跌。
    
    多位交易员周五表示，韩国央行在临近国内市场收盘时疑似卖出美元，以减缓韩元跌势。
    
    台币兑美元        上升0.2%。
    
    路透调查10家金融机构结果显示，台湾5月外销订单金额料较上年同期增长6.85%，料为连续第10个月正成长。            

    日圆      逆势下跌，周五为小幅上涨。
    
    日本5月进口增幅高于预期，部分因对中间产品的需求增加。
    
    中国人民币兑美元即期          周一小幅上升至6.812，料将结束两日连跌走势。
    
    最新官方数据显示中国房价整体延续筑顶回落之势，5月新建住宅售价指数同比涨幅继续收窄，环比涨幅持平，表明尽管政府采取更严厉措施抑制房价，但需求依然具有韧性。这也支撑了人民币。            

    泰铢兑美元微升，继续今年以来的强势表现。泰铢是今年表现最佳的东南亚货币。
    
    泰国央行助理总裁Vachira Arromdee周五表示，泰铢汇率走势强劲，目前兑美元正徘徊在两年高位附近，
但这并没有损及旅游业，只对出口产生了有限的影响。
    
    Arromdee在采访中对路透称，泰铢的走势仍符合泰国经济基本面的情况以及地区货币的走势。            
    
                                     亚洲     当日  今年以来   2016年
                         最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   111.00    110.84   -0.14   +5.47    117.07
    坡元                   1.3828    1.3830   +0.01   +4.79    1.4490
    台币                   30.328    30.381   +0.17   +6.43    32.279
    韩元                  1132.00   1134.10   +0.19   +6.69   1207.70
    泰铢                    33.94     33.95   +0.03   +5.48     35.80
    菲律宾披索              49.87     49.90   +0.07   -0.29     49.72
    印尼卢比             13287.00  13296.00   +0.07   +1.38  13470.00
    印度卢比                64.37     64.43   +0.09   +5.51     67.92
    马币                   4.2680    4.2740   +0.14   +5.07    4.4845
    人民币                 6.8118    6.8135   +0.02   +1.98    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 王颖/杜明霞/汪红英/张若琪 审校 刘秀红/王洋/孙茉莉/艾茂林)

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