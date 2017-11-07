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新兴汇市：亚币上涨，美债收益率及税改不确定性拖累美元下滑
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2017年11月7日 / 早上6点58分 / 更新于 1 天前

新兴汇市：亚币上涨，美债收益率及税改不确定性拖累美元下滑

2 分钟阅读

    路透11月7日 - 新兴亚币周二反弹，因美债收益率走低拖累美元涨势失去部分动力，且投资者对美国国会能否尽快通过税改法案心存疑虑。
    
    美元指数      略微走低报94.726，脱离周一触及的10日高点95.077。
    
    “美元涨势动能有所放缓，这是目前支撑亚币的因素，”新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong说。

    “全球增长题材继续利好亚洲货币。”
    
    韩元          在亚币中涨幅居前，周一曾大跌。
    
    美国总统特朗普周二访问韩国，投资人担心地缘政治紧张局势可能升级，如果这样将打击韩元和其他亚币。
    
    Oanda的亚太地区交易主管Stephen Innes在报告中称，考虑到围绕朝鲜的紧张局势，本周美元/日圆应会保持疲弱，即便日本央行执着地采取削弱日圆的温和政策。

    原油价格在近两年高点附近徘徊，推动马币(林吉特)      周二走高。

    外资兴趣持续推高菲律宾披索          ，本月迄今外资买入逾3,000万美元菲律宾股票。

    印度卢比        逆势下跌，一度下跌0.3%，受石油进口商的美元需求影响。

    整体而言，美国税改相关不确定性令美元受限。不过新加坡银行的Sim称他看好美元今年余下时间的走势。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   114.11    113.68   -0.38   +2.59    117.07
    坡元                   1.3632    1.3613   -0.14   +6.29    1.4490
    台币                   30.170    30.204   +0.11   +6.99    32.279
    韩元                  1111.69   1115.00   +0.30   +8.64   1207.70
    泰铢                    33.16     33.14   -0.06   +7.96     35.80
    菲律宾披索              51.29     51.28   -0.02   -3.06     49.72
    印尼卢比             13510.00  13523.00   +0.10   -0.30  13470.00
    印度卢比                64.81     64.68   -0.20   +4.80     67.92
    马币                   4.2270    4.2300   +0.07   +6.09    4.4845
    人民币                 6.6251    6.6339   +0.13   +4.85    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 王琛/李春喜/王灿；审校 蔡美珍/王兴亚/杜明霞)

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