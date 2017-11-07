新兴汇市：亚币上涨，美债收益率及税改不确定性拖累美元下滑

路透11月7日 - 新兴亚币周二反弹，因美债收益率走低拖累美元涨势失去部分动力，且投资者对美国国会能否尽快通过税改法案心存疑虑。 美元指数 略微走低报94.726，脱离周一触及的10日高点95.077。 “美元涨势动能有所放缓，这是目前支撑亚币的因素，”新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong说。 “全球增长题材继续利好亚洲货币。” 韩元 在亚币中涨幅居前，周一曾大跌。 美国总统特朗普周二访问韩国，投资人担心地缘政治紧张局势可能升级，如果这样将打击韩元和其他亚币。 Oanda的亚太地区交易主管Stephen Innes在报告中称，考虑到围绕朝鲜的紧张局势，本周美元/日圆应会保持疲弱，即便日本央行执着地采取削弱日圆的温和政策。 原油价格在近两年高点附近徘徊，推动马币(林吉特) 周二走高。 外资兴趣持续推高菲律宾披索 ，本月迄今外资买入逾3,000万美元菲律宾股票。 印度卢比 逆势下跌，一度下跌0.3%，受石油进口商的美元需求影响。 整体而言，美国税改相关不确定性令美元受限。不过新加坡银行的Sim称他看好美元今年余下时间的走势。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 114.11 113.68 -0.38 +2.59 117.07 坡元 1.3632 1.3613 -0.14 +6.29 1.4490 台币 30.170 30.204 +0.11 +6.99 32.279 韩元 1111.69 1115.00 +0.30 +8.64 1207.70 泰铢 33.16 33.14 -0.06 +7.96 35.80 菲律宾披索 51.29 51.28 -0.02 -3.06 49.72 印尼卢比 13510.00 13523.00 +0.10 -0.30 13470.00 印度卢比 64.81 64.68 -0.20 +4.80 67.92 马币 4.2270 4.2300 +0.07 +6.09 4.4845 人民币 6.6251 6.6339 +0.13 +4.85 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王琛/李春喜/王灿；审校 蔡美珍/王兴亚/杜明霞)