新兴汇市：亚币下滑，因强劲美国就业数据提振美元走强

路透6月16日 - 亚洲货币周五走低，因美国强劲就业数据提振美元走强，并加强了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)年内第三次升息的预期。 “美元指数大幅走强，而且如果主要货币兑美元下跌，通常情况下，亚币也会跟随下滑，”ING Financial Markets亚洲研究主管Tim Condon称。 美元指数 自周四跌势中复苏，0534GMT涨0.1%，因美国一周初请失业金人数降幅大于预期。 周五，跌幅最大的亚币包括韩元 下跌1.2%，之后是菲律宾披索 和台币 ，均跌0.5%。 菲律宾披索本周料录得2016年11月以来最差的一周。 马币 下滑0.3%。 人民币兑美元追随中间价 小跌0.1%，今日人民币兑美元中间价报6.7995元，较上日大幅下跌，为6月2日以来最低。 坡元 下滑0.2%；此前数据显示新加坡5月非石油国内出口(NODX)下滑，但降幅小于预期 ，坡元一度随之小幅上涨。 下周一开始的英国退欧谈判将成为影响投资者的一个主题。 韩元盘中一度下跌1.2%，为逾三个月来最大日内跌幅，料将录得自4月初以来的最差单周表现。 首尔的一名交易员称，由于美联储的乐观看法以及围绕美国政治的不确定性持续，海外投资者和本地银行因预期美元强势将持续一段时间而选择增建仓位，因此美元/韩元盘中延续涨势。 该交易员称，韩国国民年金公团(NPS)的美元买盘助涨了美元动能。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.21 110.91 -0.27 +5.27 117.07 坡元 1.3844 1.3834 -0.07 +4.67 1.4490 台币 30.345 30.247 -0.32 +6.37 32.279 韩元 1133.59 1124.10 -0.84 +6.54 1207.70 泰铢 33.99 33.95 -0.12 +5.33 35.80 菲律宾披索 49.86 49.63 -0.45 -0.27 49.72 印尼卢比 13300.00 13284.00 -0.12 +1.28 13470.00 印度卢比 64.57 64.54 -0.04 +5.20 67.92 马币 4.2750 4.2650 -0.23 +4.90 4.4845 人民币 6.8123 6.8100 -0.03 +1.97 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。(完) (编译 刘秀红/王兴亚/王琛；审校 白云/艾茂林/刘秀红)