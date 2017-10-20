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新兴汇市：亚币下滑，因美国税改计划进展提振美元
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#亚洲
2017年10月20日 / 早上6点03分 / 5 天前

新兴汇市：亚币下滑，因美国税改计划进展提振美元

2 分钟阅读

    路透10月20日 - 亚洲货币兑美元周五下滑，美国总统特朗普的税改计划清除一个主要障碍之后，美元走坚。
    
    美国参议院周四批准了2018财年的预算议案，总统特朗普的税制改革清除了一道重要障碍，为共和党在无需民主党的支持下通过减税方案铺路。            
    
    “美国参议院通过了预算案，这为美国税改铺平了道路。所以美元走坚，美国公债收益率也上升，由此我们看到亚洲货币下滑，”澳新银行亚洲研究部门主管Khoon Goh说。

    他补充说，税改将是投资者关注焦点，令亚币处于守势。
    
    坡元兑美元        跌至一周低位，本周可能收低约0.8%。
    
    韩元兑美元          抹去稍早涨幅，转为下跌，周线可能下跌约0.3%。
    
    菲律宾披索兑美元          是亚币中为数不多上涨的货币，此前数据显示该国国际收支出现五个月来首次盈余。
    
    披索周线料连续第四周下跌。
    
    印度卢比兑美元        未有交易，印度市场逢假期休市。

    人民币          本周累计跌幅在新兴亚币中居前。中共十九大期间的市场审慎气氛，
以及中国第三季经济略为放缓、加上强劲的企业美元需求，都拖累人民币。
    
    市场曾臆测十九大后人民币汇率浮动区间或将扩大。但中国央行行长周小川周四表示，
汇率浮动更依靠市场波动是一个长期过程，当前不是一个特别的汇改时机，但会朝对外开放
的方向发展；汇率浮动区间不是太重要的事，当前浮动区间很少限制到汇率随供求关系变化
。            
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   113.14    112.53   -0.54   +3.47    117.07
    坡元                   1.3593    1.3564   -0.21   +6.60    1.4490
    台币                   30.224    30.230   +0.02   +6.80    32.279
    韩元                  1132.60   1132.40   -0.02   +6.63   1207.70
    泰铢                    33.14     33.11   -0.09   +8.03     35.80
    菲律宾披索              51.47     51.53   +0.12   -3.39     49.72
    印尼卢比             13523.00  13521.00   -0.01   -0.39  13470.00
    印度卢比                65.04     64.74   -0.45   +4.44     67.92
    马币                   4.2240    4.2220   -0.05   +6.17    4.4845
    人民币                 6.6225    6.6170   -0.08   +4.90    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 王洋/杜明霞/张若琪 审校 蔡美珍/孙茉莉/高琦)

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