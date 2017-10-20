新兴汇市：亚币下滑，因美国税改计划进展提振美元

路透10月20日 - 亚洲货币兑美元周五下滑，美国总统特朗普的税改计划清除一个主要障碍之后，美元走坚。 美国参议院周四批准了2018财年的预算议案，总统特朗普的税制改革清除了一道重要障碍，为共和党在无需民主党的支持下通过减税方案铺路。 “美国参议院通过了预算案，这为美国税改铺平了道路。所以美元走坚，美国公债收益率也上升，由此我们看到亚洲货币下滑，”澳新银行亚洲研究部门主管Khoon Goh说。 他补充说，税改将是投资者关注焦点，令亚币处于守势。 坡元兑美元 跌至一周低位，本周可能收低约0.8%。 韩元兑美元 抹去稍早涨幅，转为下跌，周线可能下跌约0.3%。 菲律宾披索兑美元 是亚币中为数不多上涨的货币，此前数据显示该国国际收支出现五个月来首次盈余。 披索周线料连续第四周下跌。 印度卢比兑美元 未有交易，印度市场逢假期休市。 人民币 本周累计跌幅在新兴亚币中居前。中共十九大期间的市场审慎气氛， 以及中国第三季经济略为放缓、加上强劲的企业美元需求，都拖累人民币。 市场曾臆测十九大后人民币汇率浮动区间或将扩大。但中国央行行长周小川周四表示， 汇率浮动更依靠市场波动是一个长期过程，当前不是一个特别的汇改时机，但会朝对外开放 的方向发展；汇率浮动区间不是太重要的事，当前浮动区间很少限制到汇率随供求关系变化 。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.14 112.53 -0.54 +3.47 117.07 坡元 1.3593 1.3564 -0.21 +6.60 1.4490 台币 30.224 30.230 +0.02 +6.80 32.279 韩元 1132.60 1132.40 -0.02 +6.63 1207.70 泰铢 33.14 33.11 -0.09 +8.03 35.80 菲律宾披索 51.47 51.53 +0.12 -3.39 49.72 印尼卢比 13523.00 13521.00 -0.01 -0.39 13470.00 印度卢比 65.04 64.74 -0.45 +4.44 67.92 马币 4.2240 4.2220 -0.05 +6.17 4.4845 人民币 6.6225 6.6170 -0.08 +4.90 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王洋/杜明霞/张若琪 审校 蔡美珍/孙茉莉/高琦)