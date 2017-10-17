新兴汇市：亚币下跌受美联储主席人选臆测拖累，菲律宾披索上涨

路透10月17日 - 新兴亚币兑美元周二多数下跌，受美元走强拖累，此前有报导称，美国总统特朗普倾向于选择一位在政策上偏鹰派的美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席人选。 美元指数 上涨，受美国公债收益率上升支撑，彭博之前报导称，特朗普青睐斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)出任下一任美联储主席。外界认为，较之现任主席叶伦，泰勒的政策主张更偏鹰派。 “我认为该消息将利好美元，对亚币本身而言算不上利空。如果你看亚币今日的表现，它们反映的是若泰勒担任美联储主席，美元将很可能上涨，因为在所有人选中，我认为泰勒的立场最为强硬，”新加坡银行的汇市策略师Sim Moh Siong说。 偏鹰派的美联储可能会使投资者在收益率上升前景推动下转而青睐美国资产，从而促使资本从新兴市场流出。 人民币兑美元 跌至一周低位。近期内该货币对预计仍将受抑，在本周稍晚中共十九大召开以及其他重要经济数据出炉前，投资者将持谨慎态度。 “重大政治决定即将出炉，中国经济似乎依然强劲，近期强劲的贸易和消费者物价指数(CPI)数据便是证据，因北京仍容许政策引领经济‘软着陆’，”瑞穗银行在研究报告中称。 韩元兑美元 亦小跌。朝鲜半岛紧张局势犹存，在围绕朝鲜(北韩)导弹和核计划的紧张局势高涨之际，韩国和美国周一在朝鲜半岛附近水域开始进行为期一周的联合海军演习。 坡元兑美元 下滑。新加坡9月国内非石油出口同比意外减少 ，因电子产品出口遭遇近一年来首次下降。 **菲律宾披索** 菲律宾披索兑美元 周二涨至一周高位，与其他亚币弱势形 成鲜明对比。 “我认为今天披索上涨可能是因为8月的资金汇回数据，该数据高于 预期，”马来亚银行汇市研究部门主管Saktiandi Supaat表示。 今年8月，菲律宾资金汇回规模升至五个月高位。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.12 112.18 +0.05 +4.41 117.07 坡元 1.3550 1.3510 -0.30 +6.94 1.4490 台币 30.180 30.158 -0.07 +6.95 32.279 韩元 1130.90 1127.80 -0.27 +6.79 1207.70 泰铢 33.08 33.06 -0.06 +8.22 35.80 菲律宾披索 51.28 51.39 +0.21 -3.04 49.72 印尼卢比 13500.00 13480.00 -0.15 -0.22 13470.00 印度卢比 64.90 64.74 -0.25 +4.65 67.92 马币 4.2215 4.2155 -0.14 +6.23 4.4845 人民币 6.6010 6.5890 -0.18 +5.24 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校汪红英/许娜/王颖/张荻/龚芳)