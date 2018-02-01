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February 1, 2018 / 6:59 AM / a day ago

新兴汇市：亚币下跌因美联储预计通胀攀升，菲律宾披索创三个月低点

2 分钟阅读

    路透2月1日 - 亚洲货币兑美元周四下跌，韩元领跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)之前预计通胀将在今年攀升，这支持了对利率持鹰派的人士。
    
    随着其他主要央行退出或计划退出宽松货币政策，美元的收益率优势下降，这令其他主要货币和亚币在最近几周受到支撑。
    
    但美联储对经济和通胀前景的乐观态度暗示今年升息步伐可能加快，这推动美元上涨。

    “亚币今日走弱的主因是美元反弹...有部份也是因为近期大涨过后
出现一些获利了结，”澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示。
   
    交易员目前关注包括非农就业数据在内的一些即将公布的美国数据，
以进一步了解美元动能。
    
    部分分析师认为，美元回升可能不会持久。
    
    “我们认为FOMC会议之后，美元空头伤了皮毛、但没挫及筋骨，而所
有目光仍瞄准美联储以外的全球主要央行货币政策走向，”华侨银行的Em
manuel Ng在一份报告表示。
    
    “因此，有关‘美元微笑’(dollar smile)的预期可能短时间内无法
实现。”
    
    亚洲方面，韩元兑美元下跌约0.6%，此前数据显示韩国1月通胀年率
创下近一年半来最低升幅，近一步远离央行的2%目标。
    
    不过韩国1月出口连续第15个月增长，让这个第四季意外萎缩的经济
获得提振。
    
    印度卢比        近持平，此前下跌多达0.2%。
    

    泰铢        基本持稳，早盘时段曾微幅下跌。泰国央行称，已放松规定，允许更多散
户投资者直接投资海外证券，此举正值该央行努力放缓泰铢走强之际。
    
    但Goh仍认为泰铢面临上行压力，这归咎于泰国大规模的经常帐盈余。
    
    印尼卢比        微幅走软，此前数据显示，1月通胀年率降至2016年12月以来最低。
    
    马来西亚金融市场因公共假期休市。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   109.52    109.17   -0.32   +2.88    112.67
    坡元                   1.3131    1.3117   -0.11   +1.84    1.3373
    台币                   29.181    29.150   -0.11   +2.29    29.848
    韩元                  1071.57   1067.90   -0.34   -0.10   1070.50
    泰铢                    31.36     31.31   -0.16   +3.89     32.58
    菲律宾披索              51.57     51.30   -0.53   -3.18     49.93
    印尼卢比             13425.00  13387.00   -0.28   +1.04  13565.00
    印度卢比                63.82     63.58   -0.38   +0.08     63.87
    人民币                 6.2956    6.2865   -0.14   +3.36    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 汪红英/张明钧/刘秀红；审校 于春红/王洋/艾茂林)
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