新兴汇市：亚币下跌因美联储预计通胀攀升，菲律宾披索创三个月低点

路透2月1日 - 亚洲货币兑美元周四下跌，韩元领跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)之前预计通胀将在今年攀升，这支持了对利率持鹰派的人士。 随着其他主要央行退出或计划退出宽松货币政策，美元的收益率优势下降，这令其他主要货币和亚币在最近几周受到支撑。 但美联储对经济和通胀前景的乐观态度暗示今年升息步伐可能加快，这推动美元上涨。 “亚币今日走弱的主因是美元反弹...有部份也是因为近期大涨过后 出现一些获利了结，”澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示。 交易员目前关注包括非农就业数据在内的一些即将公布的美国数据， 以进一步了解美元动能。 部分分析师认为，美元回升可能不会持久。 “我们认为FOMC会议之后，美元空头伤了皮毛、但没挫及筋骨，而所 有目光仍瞄准美联储以外的全球主要央行货币政策走向，”华侨银行的Em manuel Ng在一份报告表示。 “因此，有关‘美元微笑’(dollar smile)的预期可能短时间内无法 实现。” 亚洲方面，韩元兑美元下跌约0.6%，此前数据显示韩国1月通胀年率 创下近一年半来最低升幅，近一步远离央行的2%目标。 不过韩国1月出口连续第15个月增长，让这个第四季意外萎缩的经济 获得提振。 印度卢比 近持平，此前下跌多达0.2%。 泰铢 基本持稳，早盘时段曾微幅下跌。泰国央行称，已放松规定，允许更多散 户投资者直接投资海外证券，此举正值该央行努力放缓泰铢走强之际。 但Goh仍认为泰铢面临上行压力，这归咎于泰国大规模的经常帐盈余。 印尼卢比 微幅走软，此前数据显示，1月通胀年率降至2016年12月以来最低。 马来西亚金融市场因公共假期休市。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 109.52 109.17 -0.32 +2.88 112.67 坡元 1.3131 1.3117 -0.11 +1.84 1.3373 台币 29.181 29.150 -0.11 +2.29 29.848 韩元 1071.57 1067.90 -0.34 -0.10 1070.50 泰铢 31.36 31.31 -0.16 +3.89 32.58 菲律宾披索 51.57 51.30 -0.53 -3.18 49.93 印尼卢比 13425.00 13387.00 -0.28 +1.04 13565.00 印度卢比 63.82 63.58 -0.38 +0.08 63.87 人民币 6.2956 6.2865 -0.14 +3.36 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/张明钧/刘秀红；审校 于春红/王洋/艾茂林)