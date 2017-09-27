新兴汇市：亚币下跌，受叶伦升息言论和外资流出拖累

路透9月27日 - 多数新兴亚币周三下跌，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦称应继续逐步升息，这提振了美元和美国公债收益率，并削弱了亚洲货币的吸引力。 叶伦周二表示，美联储需要继续逐步加息，尽管通胀路径存在普遍的不确定性。 美元指数 报93.07，接近周二触及的一个月高点。 “亚币今天比较弱，基本上是因为美元隔夜在叶伦有关美国利率政策的偏鹰派评论支撑下走强。”澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh称。 “有关于税改的谈论持续，也有助美元行情。” 美国政府和国会共和党议员周三预计将宣布一项税收计划，其中料降低企业税。 “美国税改的实质进展可能让美元持续反弹。”马来亚银行在报告中称。 但美元反弹将不利新兴亚洲货币。围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升高使亚币过去几周遭受打击。 分析师称，随着美债收益率上升，外国投资者正撤离亚洲股市和债市。 印度卢比 、韩元 及台币 兑美元今日全都 下跌。 人民币兑美元即期 跌至近一个月最低，但随后扳回一些跌 幅，因市场对于央行还能忍受多大程度贬值感到不安。今日稍早，中国人 民银行连续第三日调降人民币中间价。 马币(林吉特)兑美元 下跌0.25%，台币兑美元 也走低 ，跌破100日均线。 **泰铢** 泰铢兑美元 下跌0.3%，触及一个月低点。泰国央行召开货币 政策会议前，市场浮现审慎氛围。 路透调查的22名分析师中有21位预计，泰国央行将在9月27日的货币 政策委员会会议上把指标利率 维持在1.5%不变。该利率自20 15年4月以来一直维持在1.5%。 泰铢是今年以来兑美元表现最好的亚洲货币，上涨超过7%。 “由于利率已经处于如此低的水准，我们认为降息25个基点对于刺激 经济的作用不大，”澳新银行的Goh表示。 “此外家庭债务规模已经相当高。” 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.55 112.22 -0.29 +4.02 117.07 坡元 1.3577 1.3542 -0.26 +6.72 1.4490 台币 30.274 30.216 -0.19 +6.62 32.279 韩元 1140.49 1136.80 -0.32 +5.89 1207.70 泰铢 33.29 33.17 -0.36 +7.54 35.80 菲律宾披索 50.93 50.94 +0.00 -2.38 49.72 印尼卢比 13390.00 13375.00 -0.11 +0.60 13470.00 印度卢比 65.71 65.45 -0.40 +3.36 67.92 马币 4.2180 4.2050 -0.31 +6.32 4.4845 人民币 6.6365 6.6400 +0.05 +4.67 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/张若琪/张明钧; 审校 王洋/艾茂林/张涛/张若琪)