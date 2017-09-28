新兴汇市：亚币下跌，因特朗普税改计划推升美元及美债收益率

路透9月28日 - 亚洲新兴货币周四下跌，此前美国总统特朗普提出税改计划，提振了美元及美债收益率(殖利率)，降低亚洲货币的吸引力。 美元指数 升至一个月高点93.575，美国10年期公债收益率升至2.3425%，创7月13日以来高位。 “亚币大致上是因为美元走强趋势而下跌，在美联储主席叶伦谈话及外界益发认为美国税改计划现在可能更容易推动过关的支撑下，美国公债收益率急升对美元涨势的推动尤其明显，”瑞穗银行经济及策略主管Vishnu Varathan称。 美国总统特朗普周三提出美国三十年来幅度最大的税改计划，提议对多数美国人减税，但该提议也招致批评，认为该计划有利富人和企业，且可能导致财政赤字增加数万亿美元。 美国公债收益率(殖利率)跳升，缩窄了亚洲债券与美国公债收益率之差。 央行数据显示，亚洲债券投资者已开始削减持仓，因韩国、泰国和台湾10年期公债收益率目前基本与美国可比公债持平。 韩元 、泰铢 、台币 和印尼卢比 周四下挫约0.5%或以上。 股市也未能幸免，外资本月已在台湾、印度、韩国和印尼股市分别出脱约20亿、10亿、10亿和7亿美元。 “我们已经发现亚洲股市出现了股本外流，而这种情况也开始反映在 汇市上了，”渣打银行投资策略师Tariq Ali说道。 “在印度和印尼，股市估值很高，所以这并不意外。” 技术指标也显示出地区性货币的看跌迹象。韩元、印尼卢比和印度卢 比本周跌破了200日单一移动均线支撑位，而坡元则跌破了50日单一移动 均线支撑位。 “最终，新兴汇市经历今年以来的下跌后，波动性正开始回升。我们 认为美元走高是主要诱因，”Ali说道。 印尼卢比触及去年12月以来最低位。 分析师称，印尼卢比的高收益已在两次连续降息后承压。 印尼央行经济和货币政策执行理事Dody Budi Waluyo周四称，央行 “原则上”通过干预汇市来使卢比汇率持续保持在反映基本面的水准。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.06 112.81 -0.22 +3.55 117.07 坡元 1.3642 1.3593 -0.36 +6.22 1.4490 台币 30.405 30.303 -0.34 +6.16 32.279 泰铢 33.43 33.30 -0.39 +7.09 35.80 菲律宾披索 51.08 51.02 -0.12 -2.67 49.72 印尼卢比 13530.00 13435.00 -0.70 -0.44 13470.00 马币 4.2340 4.2200 -0.33 +5.92 4.4845 人民币 6.6682 6.6425 -0.39 +4.18 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 蔡美珍/许娜/王琛；审校 杜明霞/高琦/孙茉莉)