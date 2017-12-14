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新兴汇市：亚币兑美元上涨，因美元在美联储会议后走软
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#亚洲
December 14, 2017 / 5:45 AM / a day ago

新兴汇市：亚币兑美元上涨，因美元在美联储会议后走软

2 分钟阅读

    路透12月14日 - 新兴亚币兑美元周四上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)在政策会议后对经济发出的谨慎看法拖累美元。
    
    美联储周三一如预期升息25个基点，并预计2018和2019年每年升息三次，这与上次9月会议上的预估一致。            
    
    这令部分投资者感到失望。这些投资者原本预计，由于美国经济增长强劲，加上失业率较低，美联储会上调明年利率预估。

    美元指数      跌0.06%至93.370，周三下跌0.7%。
    
    “亚币今早上涨，主要归因于市场将美联储这次的政策举动视为温和升息，”澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh称。
    
    “另外在美联储公布声明后美国10年期公债收益率下跌，外界认为这有利于投资资金流入包括亚洲在内的新兴市场。”
    
    韩元          和泰铢        领涨本地区货币，印度卢比        和马币      紧随其后。
    
    韩国企划财政部次官周四表示，美联储加息可能对市场产生影响，政府将为此做好准备，不过隔夜这次加息对韩国市场影响不大。            

    美国升息之后，中国央行也小幅上调公开市场利率，香港金管局亦宣布将贴现窗基本利率上调25个基点至1.75%。            
    
    澳新银行的Goh表示，他并不认为其他央行将对美联储升息做出直接反应，以保卫本币，因为亚币实际上正在走强而非贬值。
    
    “明年，我们将看到马来西亚、韩国、菲律宾和新加坡开始紧缩政策，”Goh。
    
    “但这基本上是对经济增长改善做出的反应，而不是回应美联储升息。”

    印尼和菲律宾央行将在今日稍后召开会议评估利率，多数分析师预计两家央行将按兵不动。
    
    有些分析师预计投资者年底将开始获利回吐，新兴亚币之前录得强劲涨幅。
    
    韩元、泰铢        和马币今年迄今涨幅均超过10%，坡元      和台币        涨逾7%。
    
    路透调查显示，过去两周投资者对多数新兴亚比减持多仓，对印度卢比的看多押注触及1月来最低水平。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
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    台币                   29.983    30.026   +0.14   +7.66    32.279
    韩元                  1088.20   1090.70   +0.23  +10.98   1207.70
    泰铢                    32.45     32.57   +0.37  +10.32     35.80
    菲律宾披索              50.38     50.48   +0.20   -1.31     49.72
    印尼卢比             13565.00  13580.00   +0.11   -0.70  13470.00
    印度卢比                64.29     64.43   +0.22   +5.65     67.92
    马币                   4.0760    4.0850   +0.22  +10.02    4.4845
    人民币                 6.6085    6.6195   +0.17   +5.12    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译/审校 汪红英/王颖/于春红)

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