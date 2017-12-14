新兴汇市：亚币兑美元上涨，因美元在美联储会议后走软

路透12月14日 - 新兴亚币兑美元周四上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)在政策会议后对经济发出的谨慎看法拖累美元。 美联储周三一如预期升息25个基点，并预计2018和2019年每年升息三次，这与上次9月会议上的预估一致。 这令部分投资者感到失望。这些投资者原本预计，由于美国经济增长强劲，加上失业率较低，美联储会上调明年利率预估。 美元指数 跌0.06%至93.370，周三下跌0.7%。 “亚币今早上涨，主要归因于市场将美联储这次的政策举动视为温和升息，”澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh称。 “另外在美联储公布声明后美国10年期公债收益率下跌，外界认为这有利于投资资金流入包括亚洲在内的新兴市场。” 韩元 和泰铢 领涨本地区货币，印度卢比 和马币 紧随其后。 韩国企划财政部次官周四表示，美联储加息可能对市场产生影响，政府将为此做好准备，不过隔夜这次加息对韩国市场影响不大。 美国升息之后，中国央行也小幅上调公开市场利率，香港金管局亦宣布将贴现窗基本利率上调25个基点至1.75%。 澳新银行的Goh表示，他并不认为其他央行将对美联储升息做出直接反应，以保卫本币，因为亚币实际上正在走强而非贬值。 “明年，我们将看到马来西亚、韩国、菲律宾和新加坡开始紧缩政策，”Goh。 “但这基本上是对经济增长改善做出的反应，而不是回应美联储升息。” 印尼和菲律宾央行将在今日稍后召开会议评估利率，多数分析师预计两家央行将按兵不动。 有些分析师预计投资者年底将开始获利回吐，新兴亚币之前录得强劲涨幅。 韩元、泰铢 和马币今年迄今涨幅均超过10%，坡元 和台币 涨逾7%。 路透调查显示，过去两周投资者对多数新兴亚比减持多仓，对印度卢比的看多押注触及1月来最低水平。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.60 112.53 -0.06 +3.97 117.07 坡元 1.3470 1.3462 -0.06 +7.57 1.4490 台币 29.983 30.026 +0.14 +7.66 32.279 韩元 1088.20 1090.70 +0.23 +10.98 1207.70 泰铢 32.45 32.57 +0.37 +10.32 35.80 菲律宾披索 50.38 50.48 +0.20 -1.31 49.72 印尼卢比 13565.00 13580.00 +0.11 -0.70 13470.00 印度卢比 64.29 64.43 +0.22 +5.65 67.92 马币 4.0760 4.0850 +0.22 +10.02 4.4845 人民币 6.6085 6.6195 +0.17 +5.12 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校 汪红英/王颖/于春红)