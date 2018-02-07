新兴汇市：亚币兑美元扳回跌幅，因亚太股市部分恢复平静

路透2月7日 - 所有亚币兑美元周三都扳回跌幅，因亚洲股市在一定 程度上恢复了平静。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最新上涨0.8%，早 盘一度上扬2%。 “大部分波动情况都集中在股市，因亚洲股市紧密追随美股走势。但 外汇和利率领域一直相对平静，尽管波动率指数大幅上升，这表明仅有一 个资产类别受到了较为克制的影响，”星展集团策略师Eugene Leow和Phi lip Wee在报告中称。 “随着道琼指数昨夜反弹，市场可能已确立部分回稳。” 美元指数 基本持平报89.608，隔夜曾触及两周高点90.034。 韩元兑美元 升0.6%，涨幅在亚币中居前。周三稍早涨幅一度达到1.1%。 台币兑美元 上涨约0.5%，涨幅在亚币中也居前。今天稍晚台湾将公布贸易数据。 泰铢 涨约0.1%，马币 升0.2%。马来西亚今天稍晚也将公布贸易数据。 路透调查显示，马来西亚12月出口年增率料连续第二个月放缓。 市场正面情绪亦蔓延至印尼卢比 ，但卢比升幅略低。 菲律宾披索 升值0.5%，菲律宾股市盘中一度上涨1.8%。 坡元 周三上涨0.1%。新加坡稍晚将公布外汇储备。 印度卢比 上涨0.1%，印度央行今日将召开利率会议，路透调查显示，分析师预期央行将维持政策不变。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 109.20 109.55 +0.32 +3.18 112.67 坡元 1.3183 1.3187 +0.03 +1.44 1.3373 台币 29.234 29.386 +0.52 +2.10 29.848 韩元 1085.36 1091.50 +0.57 -1.37 1070.50 泰铢 31.50 31.50 -0.00 +3.43 32.58 菲律宾披索 51.10 51.46 +0.70 -2.29 49.93 印尼卢比 13550.00 13550.00 +0.00 +0.11 13565.00 印度卢比 64.14 64.24 +0.16 -0.42 63.87 马币 3.9130 3.9135 +0.01 +3.35 4.0440 人民币 6.2585 6.2810 +0.36 +3.97 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王琛/张若琪/蔡美珍；审校 王洋/孙苿莉/郑茵/于春红)