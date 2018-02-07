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February 7, 2018 / 6:39 AM / in a day

新兴汇市：亚币兑美元扳回跌幅，因亚太股市部分恢复平静

2 分钟阅读

    路透2月7日 - 所有亚币兑美元周三都扳回跌幅，因亚洲股市在一定
程度上恢复了平静。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               最新上涨0.8%，早
盘一度上扬2%。
    
    “大部分波动情况都集中在股市，因亚洲股市紧密追随美股走势。但
外汇和利率领域一直相对平静，尽管波动率指数大幅上升，这表明仅有一
个资产类别受到了较为克制的影响，”星展集团策略师Eugene Leow和Phi
lip Wee在报告中称。

    “随着道琼指数昨夜反弹，市场可能已确立部分回稳。”
    
    美元指数      基本持平报89.608，隔夜曾触及两周高点90.034。
    
    韩元兑美元          升0.6%，涨幅在亚币中居前。周三稍早涨幅一度达到1.1%。
    
    台币兑美元        上涨约0.5%，涨幅在亚币中也居前。今天稍晚台湾将公布贸易数据。
    
    泰铢        涨约0.1%，马币      升0.2%。马来西亚今天稍晚也将公布贸易数据。

    路透调查显示，马来西亚12月出口年增率料连续第二个月放缓。
    
    市场正面情绪亦蔓延至印尼卢比      ，但卢比升幅略低。
    
    菲律宾披索          升值0.5%，菲律宾股市盘中一度上涨1.8%。
    
    坡元      周三上涨0.1%。新加坡稍晚将公布外汇储备。
    
    印度卢比        上涨0.1%，印度央行今日将召开利率会议，路透调查显示，分析师预期央行将维持政策不变。
                                    亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   109.20    109.55   +0.32   +3.18    112.67
    坡元                   1.3183    1.3187   +0.03   +1.44    1.3373
    台币                   29.234    29.386   +0.52   +2.10    29.848
    韩元                  1085.36   1091.50   +0.57   -1.37   1070.50
    泰铢                    31.50     31.50   -0.00   +3.43     32.58
    菲律宾披索              51.10     51.46   +0.70   -2.29     49.93
    印尼卢比             13550.00  13550.00   +0.00   +0.11  13565.00
    印度卢比                64.14     64.24   +0.16   -0.42     63.87
    马币                   3.9130    3.9135   +0.01   +3.35    4.0440
    人民币                 6.2585    6.2810   +0.36   +3.97    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 王琛/张若琪/蔡美珍；审校 王洋/孙苿莉/郑茵/于春红)
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