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新兴汇市：亚币兑美元持平至上涨，因投资者转而关注美国薪资增长乏力
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2017年7月10日 / 早上6点37分 / 1 个月前

新兴汇市：亚币兑美元持平至上涨，因投资者转而关注美国薪资增长乏力

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透7月10日 - 亚洲货币周一持平至走高，因美元回吐美国公布好于预期的就业数据后录得的涨幅，投资者把关注点转向薪资增长迟缓及其对货币政策的影响。
    
    美国6月非农就业增幅远超过预期，曾提振美元周一攀升。但澳新银行驻新加坡亚洲研究部门主管Khoon Goh称，“薪资数据的强劲程度并不足以支撑美元取得更大涨幅”，并指出亚币日内将维持平稳。
    
    0609 GMT时，美元指数      持稳于95.988。

    韩元          以0.4%的升幅领涨地区货币。
    
    周五的路透调查显示，新兴亚洲货币前景较年初改善，主要因外界对美国很快大幅减税的预期消退导致美元走软。            
    
    本周重点关注美联储主席叶伦在国会的证词陈述，内容料涵盖近期的政策决议和经济状况。
    
    叶伦讲话之前，“欧债收益率带动下的发达经济体收益率上涨料引发一定程度的担忧，”瑞穗银行的外汇策略师Wei Liang Chang说。

    人民币周一小幅走高，涨0.08%，此前中国公布的6月消费者物价指数(CPI)表现和预期相符。            
    
    “市场主要焦点放在下周出炉的第二季GDP数据上，所以对今天的CPI数据没有多大反应，”Goh称。
    
    中国第二季GDP数据定于7月17日公布。
    
    韩元兑美元          涨0.5%，为连续第二个交易日上涨。
    
    “在一定程度上讲，市场可能担心韩国央行会入市干预。我们可能会看到韩国央行进行一定程度的干预，正因为如此，市场人士希望对美元/韩元多头进行一些获利了结，”瑞穗银行的Chang称。
    
    韩国央行将于7月13日召开货币政策会议，并宣布利率决定。
    
    泰国金融市场周一因假日休市。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
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    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 王兴亚/艾茂林/刘秀红；审校 王颖/张涛/张明钧)

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