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新兴汇市：亚币全线走坚，受美元下跌影响
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#亚洲
January 12, 2018 / 6:38 AM / a day ago

新兴汇市：亚币全线走坚，受美元下跌影响

2 分钟阅读

    路透1月12日 - 新兴亚币周五全线走坚，受美元下跌影响，之前公布的美国生产者物价指数表现疲软，且欧洲央行的会议记录立场偏鹰派。
    
    欧元兑美元周四走坚，之前欧洲央行12月政策会议记录显示，欧洲央行决策者可能很快开始重新考虑政策信号，以便让市场为其缩减大规模货币刺激计划做好准备。            
    
    美国12月生产者物价近一年半以来首次下滑，因服务成本下降，这可能导致2018年通胀将加速攀升的预期降温。这也加剧了美元的颓势。            
    Jan 12 (Reuters) - 
    “欧洲央行会议记录略微显示鹰派立场，以及美国12月PPI数据大幅不及预期，使美元受到打击。12月PPI是16个月来首次下跌，”AxiTrader的首席市场策略师Greg McKenna在报告中写道。
    
    韩元          在亚币中的涨幅居前，上涨0.8%，不过本周料录得五周来首次周线下跌。
    
    马币      走强0.4%，本周料收涨0.6%。
    
    印度卢比上涨0.2%，今天稍晚该国将公布通胀数据。
    
    路透调查显示，12月印度零售物价通胀可能上升至17个月高点，受到部分食品价格上涨以及政府雇员工资上涨的影响。
    
    通胀上升可能促使央行收紧货币政策，印度央行12月重申了中性立场，但表示取决于物价压力和增长的发展情况，“不排除任何选项”。

    泰铢        涨0.3%，周线料上涨1%，在区域货币中表现最佳。
    
    丰业银行外汇策略师高奇称，泰国强劲基本面以及持续的债券组合资金流，继续为泰铢
涨势提供支撑。
    
    人民币兑美元即期          涨0.3%，此前公布的数据显示，中国12月出口数据超出分
析师预估，贸易顺差增至540亿美元，为2016年1月以来最高。            
    
    亚币持仓方面，过去三周来，投资者扩大多数亚洲货币的多头仓位，其中印度卢比的增
幅最大，而美元则受到美国升息前景的不确定性、欧元上涨以及日本可能缩减刺激政策等因
素的打击。            
                                        
                                     亚洲     当日  今年以来   2017年
                         最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   111.26    111.24   -0.02   +1.27    112.67
    坡元                   1.3285    1.3292   +0.05   +0.66    1.3373
    台币                   29.594    29.605   +0.04   +0.86    29.848
    韩元                  1063.85   1072.00   +0.77   +0.63   1070.50
    泰铢                    31.96     32.00   +0.13   +1.94     32.58
    菲律宾披索              50.30     50.36   +0.12   -0.74     49.93
    印尼卢比             13365.00  13397.00   +0.24   +1.50  13565.00
    印度卢比                63.54     63.66   +0.19   +0.53     63.87
    马币                   3.9700    3.9850   +0.38   +1.86    4.0440
    人民币                 6.4805    6.4978   +0.27   +0.41    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 汪红英/李春喜/刘秀红；审校 于春红/王颖/艾茂林)

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