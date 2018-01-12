新兴汇市：亚币全线走坚，受美元下跌影响

路透1月12日 - 新兴亚币周五全线走坚，受美元下跌影响，之前公布的美国生产者物价指数表现疲软，且欧洲央行的会议记录立场偏鹰派。 欧元兑美元周四走坚，之前欧洲央行12月政策会议记录显示，欧洲央行决策者可能很快开始重新考虑政策信号，以便让市场为其缩减大规模货币刺激计划做好准备。 美国12月生产者物价近一年半以来首次下滑，因服务成本下降，这可能导致2018年通胀将加速攀升的预期降温。这也加剧了美元的颓势。 Jan 12 (Reuters) - “欧洲央行会议记录略微显示鹰派立场，以及美国12月PPI数据大幅不及预期，使美元受到打击。12月PPI是16个月来首次下跌，”AxiTrader的首席市场策略师Greg McKenna在报告中写道。 韩元 在亚币中的涨幅居前，上涨0.8%，不过本周料录得五周来首次周线下跌。 马币 走强0.4%，本周料收涨0.6%。 印度卢比上涨0.2%，今天稍晚该国将公布通胀数据。 路透调查显示，12月印度零售物价通胀可能上升至17个月高点，受到部分食品价格上涨以及政府雇员工资上涨的影响。 通胀上升可能促使央行收紧货币政策，印度央行12月重申了中性立场，但表示取决于物价压力和增长的发展情况，“不排除任何选项”。 泰铢 涨0.3%，周线料上涨1%，在区域货币中表现最佳。 丰业银行外汇策略师高奇称，泰国强劲基本面以及持续的债券组合资金流，继续为泰铢 涨势提供支撑。 人民币兑美元即期 涨0.3%，此前公布的数据显示，中国12月出口数据超出分 析师预估，贸易顺差增至540亿美元，为2016年1月以来最高。 亚币持仓方面，过去三周来，投资者扩大多数亚洲货币的多头仓位，其中印度卢比的增 幅最大，而美元则受到美国升息前景的不确定性、欧元上涨以及日本可能缩减刺激政策等因 素的打击。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.26 111.24 -0.02 +1.27 112.67 坡元 1.3285 1.3292 +0.05 +0.66 1.3373 台币 29.594 29.605 +0.04 +0.86 29.848 韩元 1063.85 1072.00 +0.77 +0.63 1070.50 泰铢 31.96 32.00 +0.13 +1.94 32.58 菲律宾披索 50.30 50.36 +0.12 -0.74 49.93 印尼卢比 13365.00 13397.00 +0.24 +1.50 13565.00 印度卢比 63.54 63.66 +0.19 +0.53 63.87 马币 3.9700 3.9850 +0.38 +1.86 4.0440 人民币 6.4805 6.4978 +0.27 +0.41 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/李春喜/刘秀红；审校 于春红/王颖/艾茂林)