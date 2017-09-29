新兴汇市：亚币反弹，因美元在劲升后稍作喘息

路透9月29日 - 亚洲货币周五温和反弹，因美元在劲升后稍作喘息。但多数亚币月线料将下跌，反映出美国升息预期及特朗普政府税改计划带动美元重拾涨势。 印尼卢比 涨幅居前，韩元 、菲律宾披索 及印度卢比均上涨逾0.25%。 “美元遭到一点获利回吐盘打压，”Oanda亚太交易主管Stephen Innes称。 本周美元指数 上涨1.1%，料创下12月以来最大单周涨幅。 本月印度卢比和日圆 均下跌逾2%，韩元 、人民币 和印尼卢比下跌约1%或更多。 该地区一些消息给亚洲货币提供支撑。 周四印度联邦政府表示，将维持2018年3月止财年预算的市场借款目标不变，这消除了对于财政赤字超标的担忧。 印度央行也表示，将把10-12月季度的外资投资印度公债上限调高800亿卢比。印度债市外资投资接近触及法定上限，引发将放缓外资债券投资的担忧。 投资人看好泰铢 ，因寄望该国将公布稳健的贸易数据。 周三泰国央行上调2017年经济增长和出口预估。 韩元和其他亚币日内上涨，部分因本周朝鲜半岛紧张局势稍有缓解。 但人民币下跌，之前中国央行连续第五日下调人民币兑美元中间价。 美债收益率上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)之前暗示，12月将升息，且美国总统特朗普提出了税改计划。美债收益率上升削弱的亚币的吸引力。亚洲交易所的数据显示，外资本月削减亚洲股票和债券持仓。 麦格理银行的策略、固定收益和外汇负责人Nizam Idris称，“今年剩余时间，你需要将(亚币)分为两组。” “韩元、台币和坡元等出口导向型经济体的货币将有不错的表现，但受债券资金流动驱动的货币将走软。” 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.54 112.33 -0.19 +4.03 117.07 坡元 1.3580 1.3576 -0.03 +6.70 1.4490 台币 30.333 30.405 +0.24 +6.42 32.279 韩元 1143.77 1149.10 +0.47 +5.59 1207.70 泰铢 33.35 33.40 +0.15 +7.35 35.80 菲律宾披索 50.79 50.98 +0.38 -2.10 49.72 印尼卢比 13465.00 13510.00 +0.33 +0.04 13470.00 印度卢比 65.35 65.50 +0.23 +3.93 67.92 马币 4.2220 4.2300 +0.19 +6.22 4.4845 人民币 6.6714 6.6570 -0.22 +4.13 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 侯雪苹/李春喜/汪红英/蔡美珍；审校 艾茂林/张涛/于春红)