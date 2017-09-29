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新兴汇市：亚币反弹，因美元在劲升后稍作喘息
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#亚洲
2017年9月29日 / 早上7点30分 / 22 天前

新兴汇市：亚币反弹，因美元在劲升后稍作喘息

2 分钟阅读

    路透9月29日 - 亚洲货币周五温和反弹，因美元在劲升后稍作喘息。但多数亚币月线料将下跌，反映出美国升息预期及特朗普政府税改计划带动美元重拾涨势。
    
    印尼卢比        涨幅居前，韩元          、菲律宾披索        及印度卢比均上涨逾0.25%。
    
    “美元遭到一点获利回吐盘打压，”Oanda亚太交易主管Stephen Innes称。

    本周美元指数      上涨1.1%，料创下12月以来最大单周涨幅。
    
    本月印度卢比和日圆     均下跌逾2%，韩元          、人民币          和印尼卢比下跌约1%或更多。
    
    该地区一些消息给亚洲货币提供支撑。
    
    周四印度联邦政府表示，将维持2018年3月止财年预算的市场借款目标不变，这消除了对于财政赤字超标的担忧。
    
    印度央行也表示，将把10-12月季度的外资投资印度公债上限调高800亿卢比。印度债市外资投资接近触及法定上限，引发将放缓外资债券投资的担忧。
    
    投资人看好泰铢        ，因寄望该国将公布稳健的贸易数据。
    
    周三泰国央行上调2017年经济增长和出口预估。

    韩元和其他亚币日内上涨，部分因本周朝鲜半岛紧张局势稍有缓解。
    
    但人民币下跌，之前中国央行连续第五日下调人民币兑美元中间价。
    
    美债收益率上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)之前暗示，12月将升息，且美国总统特朗普提出了税改计划。美债收益率上升削弱的亚币的吸引力。亚洲交易所的数据显示，外资本月削减亚洲股票和债券持仓。
    
    麦格理银行的策略、固定收益和外汇负责人Nizam Idris称，“今年剩余时间，你需要将(亚币)分为两组。”
    
    “韩元、台币和坡元等出口导向型经济体的货币将有不错的表现，但受债券资金流动驱动的货币将走软。”
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.54    112.33   -0.19   +4.03    117.07
    坡元                   1.3580    1.3576   -0.03   +6.70    1.4490
    台币                   30.333    30.405   +0.24   +6.42    32.279
    韩元                  1143.77   1149.10   +0.47   +5.59   1207.70
    泰铢                    33.35     33.40   +0.15   +7.35     35.80
    菲律宾披索              50.79     50.98   +0.38   -2.10     49.72
    印尼卢比             13465.00  13510.00   +0.33   +0.04  13470.00
    印度卢比                65.35     65.50   +0.23   +3.93     67.92
    马币                   4.2220    4.2300   +0.19   +6.22    4.4845
    人民币                 6.6714    6.6570   -0.22   +4.13    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 侯雪苹/李春喜/汪红英/蔡美珍；审校 艾茂林/张涛/于春红)

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