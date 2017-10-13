新兴汇市：亚币受中国强劲经济数据提振上涨，惟坡元下滑

路透10月13日 - 亚洲新兴市场货币周五上涨，受到中国数据表现亮丽及美元疲软提振，惟坡元下滑，因新加坡金管局对经济前景提出审慎看法。 人民币兑美元 升至三周高点，预料周线将上涨，受助于美元走弱及令人振奋的贸易数据。 中国海关总署周五公布，以美元计价9月出口同比增长8.1%，稍逊于路透调查预估中值8.8%；进口同比增长18.7%，远高于预估的13.5%，为今年3月以来最高水平。 增速要强于接受路透调查访问分析师中的最乐观预期。 外汇经纪商OANDA资深交易商Stephen Innes表示：“中国贸易数据推动了今日的风险意愿，成为最主要因素。” 美元走软亦激励新兴市场亚币。投资者谨慎以待美国的通胀率数据，一窥美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍后是否会加息。 印度卢比 连涨五日，升至9月25日来最高，此前数据显示该国9月消费者物价指数(CPI)仍保持稳定。 马币 微升。该国表示计划在11月将毛棕榈油出口关税上调至6.5%，马来西亚是全球第二大棕榈油生产国。 菲律宾披索 维持在平盘上方，此前一度相当接近11年低点 。 “我认为我们对披索需采取较为平衡的看法。投资人对菲律宾相对较 高的增长前景的乐观，反映在创记录高位的股市上。”星展银行资深汇市 分析师Philip Wee称。 “然而，伴随着这样增长的同时，则是从2002年以来首次回到(预算 和贸易)双赤字，且通胀升到3%政策利率的上方。这多反映在披索上。”W ee说。 泰国金融市场周五因假期休市。 坡元 回落，中止此前四天连升，因新加坡金管局称2018年经济 增长有可能减速。 亚洲 当日 今年以来 20 16年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收 市价 日圆 112.12 112.27 +0.13 +4.41 1 17.07 坡元 1.3544 1.3521 -0.17 +6.98 1 .4490 台币 30.180 30.213 +0.11 +6.95 3 2.279 韩元 1129.03 1133.20 +0.37 +6.97 12 07.70 菲律宾披索 51.43 51.43 +0.01 -3.32 49.72 印尼卢比 13500.00 13504.00 +0.03 -0.22 134 70.00 印度卢比 64.94 65.08 +0.22 +4.60 67.92 马币 4.2170 4.2200 +0.07 +6.34 4 .4845 人民币 6.5789 6.5897 +0.16 +5.59 6 .9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张明钧/孙茉莉/张若琪 审校 杜明霞/高琦/王洋)