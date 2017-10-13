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新兴汇市：亚币受中国强劲经济数据提振上涨，惟坡元下滑
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#亚洲
2017年10月13日 / 早上6点09分 / 9 天前

新兴汇市：亚币受中国强劲经济数据提振上涨，惟坡元下滑

2 分钟阅读

    路透10月13日 - 亚洲新兴市场货币周五上涨，受到中国数据表现亮丽及美元疲软提振，惟坡元下滑，因新加坡金管局对经济前景提出审慎看法。
    
    人民币兑美元          升至三周高点，预料周线将上涨，受助于美元走弱及令人振奋的贸易数据。
    
    中国海关总署周五公布，以美元计价9月出口同比增长8.1%，稍逊于路透调查预估中值8.8%；进口同比增长18.7%，远高于预估的13.5%，为今年3月以来最高水平。            

    增速要强于接受路透调查访问分析师中的最乐观预期。
    
    外汇经纪商OANDA资深交易商Stephen Innes表示：“中国贸易数据推动了今日的风险意愿，成为最主要因素。”
    
    美元走软亦激励新兴市场亚币。投资者谨慎以待美国的通胀率数据，一窥美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍后是否会加息。
    
    印度卢比        连涨五日，升至9月25日来最高，此前数据显示该国9月消费者物价指数(CPI)仍保持稳定。
    
    马币      微升。该国表示计划在11月将毛棕榈油出口关税上调至6.5%，马来西亚是全球第二大棕榈油生产国。

    菲律宾披索          维持在平盘上方，此前一度相当接近11年低点
。
    
    “我认为我们对披索需采取较为平衡的看法。投资人对菲律宾相对较
高的增长前景的乐观，反映在创记录高位的股市上。”星展银行资深汇市
分析师Philip Wee称。
    
    “然而，伴随着这样增长的同时，则是从2002年以来首次回到(预算
和贸易)双赤字，且通胀升到3%政策利率的上方。这多反映在披索上。”W
ee说。
    
    泰国金融市场周五因假期休市。
    
    坡元      回落，中止此前四天连升，因新加坡金管局称2018年经济
增长有可能减速。            
    
                                    亚洲     当日  今年以来   20
16年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收
市价
    
    日圆                   112.12    112.27   +0.13   +4.41    1
17.07
    坡元                   1.3544    1.3521   -0.17   +6.98    1
.4490
    台币                   30.180    30.213   +0.11   +6.95    3
2.279
    韩元                  1129.03   1133.20   +0.37   +6.97   12
07.70
    菲律宾披索              51.43     51.43   +0.01   -3.32     
49.72
    印尼卢比             13500.00  13504.00   +0.03   -0.22  134
70.00
    印度卢比                64.94     65.08   +0.22   +4.60     
67.92
    马币                   4.2170    4.2200   +0.07   +6.34    4
.4845
    人民币                 6.5789    6.5897   +0.16   +5.59    6
.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 张明钧/孙茉莉/张若琪 审校 杜明霞/高琦/王洋)

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