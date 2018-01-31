新兴汇市：亚币因美元低迷而微涨，1月月线料将收高

路透1月31日 - 亚币周三录得温和涨幅，美国总统特朗普发表国情咨文后，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日公布会议决定前市场人气谨慎，抑制了地区货币兑美元的涨势。 亚币料将创下数年来最大的月线涨幅，这要归功于美元1月大幅下跌，因投资者关注除美联储之外其它央行收紧政策的前景。 特朗普周二在发表国情咨文时敦促共和党与民主党就移民和基建问题达成妥协，并称希望改善美国的基建状况。 但他对美元未予评论可能导致美元面临进一步抛压，美元指数小幅走 低。 “美元小幅走软，因特朗普的国情咨文没有提及强势美元；特朗普是 在上周接受采访时提到强势美元的，”马来亚银行汇市策略师Christophe r Wong表示。 亚币方面，韩元兑美元 上涨0.4%，涨幅居前。亚币 通常会趁美元疲软而走高，但对美联储稍后会议的忌惮限制今日涨幅。 韩元1月料将小幅上涨，上月涨幅为1.7%。 人民币兑美元基本持平，但料将录得1994年以来最大月线涨幅。 中国制造业在2018年开年放缓扩张步伐。中国国家统计局和物流与采 购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标--1月官方制造业采购 经理人指数(PMI) 降至51.3，低于路透调查预估中值51.5， 创八个月低点；不过，官方制造业PMI已连续18个月处于扩张区间。 马币(林吉特) 没有交易，因当地市场适逢公众假期。 印尼卢比 涨约0.3%，泰铢 升约0.2%。 过去一年由于大宗商品价格上涨，印尼和泰国这些大宗商品出口国的货币也从中大为受 益。 印尼卢比看来即将录得2016年9月以来最大月度升幅，泰铢也可望取得2008年以来最佳 月度表现。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 108.68 108.76 +0.07 +3.67 112.67 坡元 1.3096 1.3113 +0.13 +2.12 1.3373 台币 29.155 29.240 +0.29 +2.38 29.848 韩元 1067.60 1073.60 +0.56 +0.27 1070.50 泰铢 31.33 31.41 +0.26 +3.99 32.58 菲律宾披索 51.25 51.42 +0.33 -2.58 49.93 印尼卢比 13380.00 13430.00 +0.37 +1.38 13565.00 印度卢比 63.68 63.60 -0.13 +0.30 63.87 人民币 6.3023 6.3250 +0.36 +3.25 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 马来西亚市场适逢公众假期休市 (完) (编译 王琛/王颖/郑茵 审校 于春红/张明钧/艾茂林)