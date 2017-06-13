新兴汇市：亚币在美联储会议前仅小幅波动，泰铢处于近两年高位

路透6月13日 - 多数新兴亚币周二仅小幅波动，交易员等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议。美联储料在此次会议上升息，并对2017年进一步升息步伐给出暗示。 波动幅度最大的是泰铢 ，上涨0.3%至近两年高位。 该地区的交易员和分析师均在等待美联储两日会议后给出关键信息。美联储今年以来仅升息一次，是在3月。 “我们预计今年升息三次，但投资人目前并未完全消化第三次升息， ”澳新银行资深外汇策略分析师Irene Cheung称。 美联储预计周三1800GMT公布决议。基于美国就业市场趋紧，外界普 遍预期美联储将调升指标利率，或许还将提供更多缩减资产负债表计划的 细节。 坡元兑美元 周二小升0.07%。稍早公布的数据显示，新加坡 第一季失业率终值为2.2%，初值为2.3%。 马币(林吉特)兑美元上涨0.15%。分析师表示，资金流入令马币持坚 。 台币 下跌0.1%至近三周最低水准。该货币在过去五日均下跌。 韩元 一度下跌0.3%，并触及近四周以来最低。 韩国央行总裁李柱烈周一的表态令韩国一些交易员感到意外，他们认为李柱烈讲话是在暗示货币政策将会收紧。 但李柱烈周二澄清道，他有关利率调整的表态并非暗示央行近期会收紧货币政策，并称利率将维持“宽松”。 泰铢升至近两年高点，受强劲的经常帐盈余和资本流入等提振。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.15 109.92 -0.21 +6.28 117.07 坡元 1.3826 1.3839 +0.09 +4.80 1.4490 台币 30.219 30.176 -0.14 +6.82 32.279 韩元 1128.81 1127.30 -0.13 +6.99 1207.70 泰铢 33.96 34.07 +0.32 +5.42 35.80 菲律宾披索 49.58 49.50 -0.15 +0.29 49.72 印尼卢比 13294.00 13297.00 +0.02 +1.32 13470.00 印度卢比 64.44 64.44 +0.01 +5.41 67.92 马币 4.2580 4.2635 +0.13 +5.32 4.4845 人民币 6.7971 6.7988 +0.03 +2.20 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/蔡美珍；审校 张涛/艾茂林)