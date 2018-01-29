新兴汇市：亚币在美联储会议前整固涨幅，泰铢触及逾四年高位

路透1月29日 - 亚币周一整固近期的强劲涨幅，本周开局兑美元走势 温吞，美元在经历了一个月的低迷走势后几乎没有取得进展。 美元指数 受美债收益率上扬支撑而微涨，但并未显示出从上周 所及三年低位回升的迹象。 “此时此刻，鉴于它们(亚币)上周的涨势，我们今日看到了一定程度 的整固，并出现获利了结，”澳新银行亚洲研究部门负责人Khoon Goh说 道。 “美国10年期公债收益率也走高，给美元带来一定支撑，因此导致亚币略有回落。” Goh预计，在本周美联储政策会议以及美国总统特朗普发表国情咨文演讲之前，区域货币将继续保持横盘波动。 亚币今年以来表现整体强劲，受美元普遍走软支撑。美元则主要受收益率优势减弱以及对于特朗普政府贸易保护主义政策的担忧拖累。 今日菲律宾披索兑美元 下跌近0.4%。菲律宾国家减灾委员会周五称，该国马荣火山附近地区的紧急状态可能长达三个月。 其他货币走势较温和。印尼卢比兑美元 下跌约0.2%，泰铢兑美元 略涨至逾四年高位。 泰铢受惠于美元的疲态。 一项路透调查显示，投资者在过去两周增加了对多数亚洲货币的多头仓位。 菲律宾披索逆势下行，人气从中性转为看跌；人民币多仓则上升至2010年9月以来最高 。 马币(林吉特)人气为2008年3月以来最强，因市场预期马来西亚央行将升息。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 108.77 108.70 -0.06 +3.59 112.67 坡元 1.3080 1.3075 -0.04 +2.24 1.3373 台币 29.147 29.101 -0.16 +2.41 29.848 韩元 1065.00 1063.90 -0.10 +0.52 1070.50 泰铢 31.31 31.35 +0.13 +4.06 32.58 菲律宾披索 51.05 50.84 -0.41 -2.19 49.93 印尼卢比 13325.00 13306.00 -0.14 +1.80 13565.00 印度卢比 63.52 63.55 +0.04 +0.55 63.87 马币 3.8690 3.8690 +0.00 +4.52 4.0440 人民币 6.3260 6.3295 +0.06 +2.86 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王琛/刘秀红/张若琪 审校 王颖/王洋/于春红)