新兴汇市：亚币处于守势，因乐观美国数据提振美元

路透10月3日 - 新兴亚币周二走弱，印尼卢比兑美元触及10个月低点，此前公布的美国制造业活动数据强劲，强化对美国将在今年底前升息的预期，因而使美元普遍上涨。 美元指数 上涨0.3%至93.848，此前触及93.891，为8月17日以来高点。 亚洲货币中，坡元 跌至约七周低点，因供应过剩疑虑打压油价走低。 印度卢比 至多下跌0.6%，印度央行本周将召开政策会议；由于通胀跳升至五个月高位，该央行料将维持政策利率不变。 泰国泰铢 也下跌，触及近11周低点。泰国轮船货运商会在一则声明中称，泰铢走强依然是一个风险，该商会之前称，今年出口料录得至少6%的增长。 台币 降至逾10周低点。 韩国和中国大陆市场周二休市。 印尼卢比 触及今年以来最低，因美债收益率上扬和美国市场持稳使得印尼债券遭到打压。 “债券很难马上就能脱手，鉴于汇市比债市的流动性更高，所以人们卖出卢比进行对冲，”Skandinaviska Enskilda Banken亚洲策略主管Sean Yokota称。 “我还认为，印尼降息过度，实际收益率偏低导致本币走软。” 印尼央行9月连续第二个月下调指标利率。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.18 112.75 -0.38 +3.44 117.07 坡元 1.3657 1.3613 -0.32 +6.10 1.4490 台币 30.467 30.413 -0.18 +5.95 32.279 泰铢 33.49 33.42 -0.21 +6.90 35.80 菲律宾披索 51.25 51.08 -0.33 -2.98 49.72 印尼卢比 13565.00 13535.00 -0.22 -0.70 13470.00 印度卢比 65.60 65.28 -0.49 +3.54 67.92 马币 4.2385 4.2320 -0.15 +5.80 4.4845 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张若琪/汪红英/王兴亚；审校 孙茉莉/王洋/于春红)