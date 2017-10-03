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新兴汇市：亚币处于守势，因乐观美国数据提振美元
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#亚洲
2017年10月3日 / 凌晨5点18分 / 18 天前

新兴汇市：亚币处于守势，因乐观美国数据提振美元

2 分钟阅读

    路透10月3日 - 新兴亚币周二走弱，印尼卢比兑美元触及10个月低点，此前公布的美国制造业活动数据强劲，强化对美国将在今年底前升息的预期，因而使美元普遍上涨。
    
    美元指数      上涨0.3%至93.848，此前触及93.891，为8月17日以来高点。
    
    亚洲货币中，坡元      跌至约七周低点，因供应过剩疑虑打压油价走低。

    印度卢比        至多下跌0.6%，印度央行本周将召开政策会议；由于通胀跳升至五个月高位，该央行料将维持政策利率不变。
    
    泰国泰铢        也下跌，触及近11周低点。泰国轮船货运商会在一则声明中称，泰铢走强依然是一个风险，该商会之前称，今年出口料录得至少6%的增长。
    
    台币        降至逾10周低点。
    
    韩国和中国大陆市场周二休市。

    印尼卢比      触及今年以来最低，因美债收益率上扬和美国市场持稳使得印尼债券遭到打压。
    
    “债券很难马上就能脱手，鉴于汇市比债市的流动性更高，所以人们卖出卢比进行对冲，”Skandinaviska Enskilda Banken亚洲策略主管Sean Yokota称。
    
    “我还认为，印尼降息过度，实际收益率偏低导致本币走软。”
    
    印尼央行9月连续第二个月下调指标利率。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   113.18    112.75   -0.38   +3.44    117.07
    坡元                   1.3657    1.3613   -0.32   +6.10    1.4490
    台币                   30.467    30.413   -0.18   +5.95    32.279
    泰铢                    33.49     33.42   -0.21   +6.90     35.80
    菲律宾披索              51.25     51.08   -0.33   -2.98     49.72
    印尼卢比             13565.00  13535.00   -0.22   -0.70  13470.00
    印度卢比                65.60     65.28   -0.49   +3.54     67.92
    马币                   4.2385    4.2320   -0.15   +5.80    4.4845
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 张若琪/汪红英/王兴亚；审校 孙茉莉/王洋/于春红)

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