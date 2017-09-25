新兴汇市：亚币多在平盘附近游走，美国利率前景及朝鲜问题惹烦恼

路透9月25日 - 多数新兴亚币周一变动不大，投资者权衡美国今年再次升息的机率，同时对朝鲜(北韩)紧张形势保持警惕。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周维持利率不变，但暗示仍预计年底会再升息一次，尽管近期通胀偏低。 美元指数 上涨0.1%报92.243。 “对亚币持审慎态度的理由是可以理解的。美国联邦公开市场委员会(FOMC)连续第三年在9月暗示12月升息，就刚好在市场对美联储立场看法转为温和之际，”星展银行高级汇率分析师Philip Wee表示。 “去年12月升息之前，的确有了一波‘特朗普行情’。今年则是有了美联储开始缩减资产负债表的题材。” 美联储会议以来，美元/印度卢比突破65关口，美元/印尼卢比则是升至13,300上方。 瑞穗银行汇率策略师Chang Wei Liang表示，标准普尔上周尾段下调中国和香港评级，亦增添亚洲市场上的审慎气氛。 标普周四也宣布调降中国信贷评等，展望调整为“稳定”。标普全球评级将中国长期主权信用评级从“AA-”下调至“A+”，指称因强劲信贷增长提高了风险；而数年来为实现政府经济增长目标而实施的信贷刺激，令中国面临控制由此滋生的金融风险的挑战。 官方人民币中间价 走弱导致人民币现汇 周一下跌0.25%至近四个月低点；不过交易商多认为在10月中旬的中共十九大召开之前，不会有太大下跌空间。 坡元兑美元 亦下跌，此前新加坡公布8月消费者物价指数涨幅小于预期。 韩元兑美元 及菲律宾披索 引领区域货币涨势。分析师称并购相关的资金流动支撑披索/美元。 **印度卢比** 印度卢比 涨0.05%至64.7600。 印度卢比自美联储会议之后下跌近0.7%，是这段时间跌幅最大的亚币。 分析师称，印度卢比近期将继续下滑，因印度的经常帐和财政赤字恶化。 根据央行数据，印度第二季度经常帐赤字扩大至四年高位143亿美元。 两名直接了解情况的政府官员周四表示，印度政府正在考虑放松财赤目标，从而增加至多5,000亿卢比(77亿美元)支出，以防止经济放缓。 “财政赤字引发忧虑，”瑞穗银行的Liang表示。 “如果财政赤字恶化，那么出于对通胀压力再次上升的担忧，印度央行可能就不会有那么大的空间去放松政策了。” 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.25 111.97 -0.25 +4.29 117.07 坡元 1.3474 1.3455 -0.14 +7.54 1.4490 台币 30.166 30.191 +0.08 +7.00 32.279 韩元 1131.30 1136.50 +0.46 +6.75 1207.70 泰铢 33.08 33.10 +0.06 +8.22 35.80 菲律宾披索 50.59 50.73 +0.27 -1.72 49.72 印尼卢比 13303.00 13310.00 +0.05 +1.26 13470.00 印度卢比 64.83 64.79 -0.05 +4.77 67.92 马币 4.1920 4.1960 +0.10 +6.98 4.4845 人民币 6.6057 6.5890 -0.25 +5.16 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张若琪/张明钧/王颖；审校 王兴亚/高琦/白云/许娜)