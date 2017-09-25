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新兴汇市：亚币多在平盘附近游走，美国利率前景及朝鲜问题惹烦恼
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#亚洲
2017年9月25日 / 早上6点16分 / 1 个月前

新兴汇市：亚币多在平盘附近游走，美国利率前景及朝鲜问题惹烦恼

2 分钟阅读

    路透9月25日 - 多数新兴亚币周一变动不大，投资者权衡美国今年再次升息的机率，同时对朝鲜(北韩)紧张形势保持警惕。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周维持利率不变，但暗示仍预计年底会再升息一次，尽管近期通胀偏低。
    
    美元指数      上涨0.1%报92.243。

    “对亚币持审慎态度的理由是可以理解的。美国联邦公开市场委员会(FOMC)连续第三年在9月暗示12月升息，就刚好在市场对美联储立场看法转为温和之际，”星展银行高级汇率分析师Philip Wee表示。
    
    “去年12月升息之前，的确有了一波‘特朗普行情’。今年则是有了美联储开始缩减资产负债表的题材。”
    
    美联储会议以来，美元/印度卢比突破65关口，美元/印尼卢比则是升至13,300上方。
    
    瑞穗银行汇率策略师Chang Wei Liang表示，标准普尔上周尾段下调中国和香港评级，亦增添亚洲市场上的审慎气氛。
    
    标普周四也宣布调降中国信贷评等，展望调整为“稳定”。标普全球评级将中国长期主权信用评级从“AA-”下调至“A+”，指称因强劲信贷增长提高了风险；而数年来为实现政府经济增长目标而实施的信贷刺激，令中国面临控制由此滋生的金融风险的挑战。            
    
    官方人民币中间价          走弱导致人民币现汇          周一下跌0.25%至近四个月低点；不过交易商多认为在10月中旬的中共十九大召开之前，不会有太大下跌空间。
    
    坡元兑美元      亦下跌，此前新加坡公布8月消费者物价指数涨幅小于预期。
    
    韩元兑美元          及菲律宾披索          引领区域货币涨势。分析师称并购相关的资金流动支撑披索/美元。

    
    **印度卢比**
    
    印度卢比        涨0.05%至64.7600。
    
    印度卢比自美联储会议之后下跌近0.7%，是这段时间跌幅最大的亚币。
    
    分析师称，印度卢比近期将继续下滑，因印度的经常帐和财政赤字恶化。
    
    根据央行数据，印度第二季度经常帐赤字扩大至四年高位143亿美元。
    
    两名直接了解情况的政府官员周四表示，印度政府正在考虑放松财赤目标，从而增加至多5,000亿卢比(77亿美元)支出，以防止经济放缓。
    
    “财政赤字引发忧虑，”瑞穗银行的Liang表示。
    
    “如果财政赤字恶化，那么出于对通胀压力再次上升的担忧，印度央行可能就不会有那么大的空间去放松政策了。”

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.25    111.97   -0.25   +4.29    117.07
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    台币                   30.166    30.191   +0.08   +7.00    32.279
    韩元                  1131.30   1136.50   +0.46   +6.75   1207.70
    泰铢                    33.08     33.10   +0.06   +8.22     35.80
    菲律宾披索              50.59     50.73   +0.27   -1.72     49.72
    印尼卢比             13303.00  13310.00   +0.05   +1.26  13470.00
    印度卢比                64.83     64.79   -0.05   +4.77     67.92
    马币                   4.1920    4.1960   +0.10   +6.98    4.4845
    人民币                 6.6057    6.5890   -0.25   +5.16    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 张若琪/张明钧/王颖；审校 王兴亚/高琦/白云/许娜)

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