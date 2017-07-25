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新兴汇市：亚币多在平盘附近游走；菲律宾披索升至一周高位
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2017年7月25日 / 凌晨5点37分 / 14 天内

新兴汇市：亚币多在平盘附近游走；菲律宾披索升至一周高位

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透7月25日 - 美元从13个月低点温和复苏之际，亚洲货币周二多在平盘附近游走，与此同时，鉴于美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚将展开为期两天的政策会议，因此在此之前，投资者避免进行太大的押注。
    
    美元指数      微升，因投资者静待美联储对缩表计划的细节。缩表可能使长期利率面临上行压力，并促使资金从新兴市场撤出。
    
    “在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前，市场今天采取保守立场。”澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh称。

    “美元在过去几周亦遭到相当大的抛压，推动亚洲货币升到了一定水
准，使得市场参与者对于进一步追高变得有些谨慎，”Goh表示。
    
    人民币兑美元即期          震荡小升，交易员称中国央行周二向货
币市场注入1,400亿元人民币(207.4亿美元)。            
    
    菲律宾披索兑美元          升至逾一周高位。
    
    菲律宾总统杜特尔特周一在国情咨文中呼吁参议院通过税改法案，以
帮助为政府的基础设施计划提供资金。
    
    印度卢比        和泰铢        小幅走贬。

    
    **韩元**
    
    韩元兑美元          从四个月高位回落，尽管韩国政府上调了今年
经济增长的前景。
    
    “我认为在近期的强劲涨势之后，韩元开始显得有点高估，” Khoon
 Goh表示，“我们需要看看当前的潜在经济增长是否会加快，这对于韩元
能否维持坚挺走势至关重要。”
    
    韩国周二上调今年经济成长预估，誓言将维持支持创造就业的扩张性
财政政策。韩国政府预计今年经济成长率为3%，为2014年成长3.3%以来的
最快。            
    
    
    **台币**
    
    台币持稳，兑美元        徘徊在周一触及的一周高位附近，有望连
续第三日录得升幅。
    
    “领先指标暗示，未来几个月经济活动的动能将进一步增强...”星
展银行在一份研报中写道。    

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   111.04    111.09   +0.05   +5.43    117.07
    坡元                   1.3611    1.3618   +0.05   +6.46    1.4490
    台币                   30.322    30.359   +0.12   +6.45    32.279
    韩元                  1115.30   1114.00   -0.12   +8.28   1207.70
    泰铢                    33.45     33.39   -0.18   +7.03     35.80
    菲律宾披索              50.61     50.74   +0.26   -1.75     49.72
    印尼卢比             13319.00  13308.00   -0.08   +1.13  13470.00
    印度卢比                64.36     64.34   -0.02   +5.54     67.92
    马币                   4.2775    4.2760   -0.04   +4.84    4.4845
    人民币                 6.7493    6.7502   +0.01   +2.92    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 张若琪/张涛/王洋/白云; 审校 杜明霞/王颖/张若琪)

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