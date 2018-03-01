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亚洲
March 1, 2018 / 7:00 AM / a day ago

新兴汇市：亚币多数下跌，受美国升息前景疑虑拖累

2 分钟阅读

    路透3月1日 - 亚洲货币兑美元周四多数下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔暗示美国升息步伐可能快于预期，令风险资产市场遭受打击。
    
    鲍威尔对美国经济的乐观预期，引发投资人开始预期今年可能升息多达四次，比原先预期多一次。这提振了美元，目前市场等待今日稍晚美国公布的失业金请领人数、制造业及个人消费数据，以获得进一步指引。
    
    “我想市场的主要焦点在于美国就业市场是否过热，就业过热理应会导致后续升息步伐加快，”瑞穗银行外汇分析师Chang Wei Liang称。“我们还要留意的关键数据将是美国制造业数据。”

    中国人民币兑美元          下滑约0.3%，料连续第三日录得跌幅。
    
    周三公布的数据显示，中国2月官方制造业PMI降至19个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要是受春节因素影响企业普遍停工减产。            
    
    今日稍早公布的财新中国2月制造业PMI则较为正面，PMI指数小幅上升至去年8月以来的最高，并连续九个月扩张；新出口订单虽有所回落，但整体新业务总量仍有所上升，信心指数也升至11个月最高。            
    
    不过两份数据合在一起看，分析师认为中国今年经济成长将较为波动。
    
    印尼卢比兑美元        下滑0.2%，该国2月通胀放缓程度超过预期。

    马币      跌至两周低点，恐连续第三个交易日收低。马币为今日表现最差的新兴亚币。
    
    泰铢              和韩元                 适逢当地市场假期。
    
    印度卢比        略下滑，尽管数据显示截至12月当季经济较上年同期成长7.2%，巩固了其作为全球主要
经济体中经济成长最快的地位。
    
                                        亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   106.74    106.67   -0.07   +5.56    112.67
    坡元                   1.3246    1.3246   +0.00   +0.96    1.3373
    台币                   29.290    29.230   -0.20   +1.91    29.848
    菲律宾披索              52.03     52.10   +0.13   -4.04     49.93
    印尼卢比             13770.00  13740.00   -0.22   -1.49  13565.00
    印度卢比                65.17     65.18   +0.02   -1.99     63.87
    马币                   3.9270    3.9150   -0.31   +2.98    4.0440
    人民币                 6.3395    6.3240   -0.24   +2.64    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译/审校 蔡美珍/高琦/孙茉莉/王颖/杜明霞)
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