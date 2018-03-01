新兴汇市：亚币多数下跌，受美国升息前景疑虑拖累

路透3月1日 - 亚洲货币兑美元周四多数下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔暗示美国升息步伐可能快于预期，令风险资产市场遭受打击。 鲍威尔对美国经济的乐观预期，引发投资人开始预期今年可能升息多达四次，比原先预期多一次。这提振了美元，目前市场等待今日稍晚美国公布的失业金请领人数、制造业及个人消费数据，以获得进一步指引。 “我想市场的主要焦点在于美国就业市场是否过热，就业过热理应会导致后续升息步伐加快，”瑞穗银行外汇分析师Chang Wei Liang称。“我们还要留意的关键数据将是美国制造业数据。” 中国人民币兑美元 下滑约0.3%，料连续第三日录得跌幅。 周三公布的数据显示，中国2月官方制造业PMI降至19个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要是受春节因素影响企业普遍停工减产。 今日稍早公布的财新中国2月制造业PMI则较为正面，PMI指数小幅上升至去年8月以来的最高，并连续九个月扩张；新出口订单虽有所回落，但整体新业务总量仍有所上升，信心指数也升至11个月最高。 不过两份数据合在一起看，分析师认为中国今年经济成长将较为波动。 印尼卢比兑美元 下滑0.2%，该国2月通胀放缓程度超过预期。 马币 跌至两周低点，恐连续第三个交易日收低。马币为今日表现最差的新兴亚币。 泰铢 和韩元 适逢当地市场假期。 印度卢比 略下滑，尽管数据显示截至12月当季经济较上年同期成长7.2%，巩固了其作为全球主要 经济体中经济成长最快的地位。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 106.74 106.67 -0.07 +5.56 112.67 坡元 1.3246 1.3246 +0.00 +0.96 1.3373 台币 29.290 29.230 -0.20 +1.91 29.848 菲律宾披索 52.03 52.10 +0.13 -4.04 49.93 印尼卢比 13770.00 13740.00 -0.22 -1.49 13565.00 印度卢比 65.17 65.18 +0.02 -1.99 63.87 马币 3.9270 3.9150 -0.31 +2.98 4.0440 人民币 6.3395 6.3240 -0.24 +2.64 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校 蔡美珍/高琦/孙茉莉/王颖/杜明霞)