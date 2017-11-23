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新兴汇市：亚币大多上升，因美联储会议记录导致美元下滑
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2017年11月23日 / 早上6点11分 / 1 天前

新兴汇市：亚币大多上升，因美联储会议记录导致美元下滑

2 分钟阅读

    路透11月23日 - 大多数新兴亚币周四上升，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录显示出鸽派论调后，美元下跌。
    
    美联储会议记录显示，部分决策者对通胀前景感到担心，在决定未来升息时机时将把重点放在经济数据上。
    
    “亚洲货币的题材更像是通货再膨胀，这的确从上周延伸而来，因亚洲数个国家接连公布利好的国内生产总值(GDP)数据，让每个人都在想接下来央行会有何论调，”Oanda亚洲交易主管Stepehen Innes说。

    亚币受到强劲经济数据的支撑。11月16日以来，菲律宾、马来西亚和泰国公布了好于预期的第三季度国内生产总值(GDP)数据。马来西亚经济增速为三年多来最快。

    韩元          连续第三天走高，涨0.14%，涨幅创地区内第二高位。韩国央行的货币政策会议将于11月30日召开，预计届时央行将宣布加息。

    台币        连续第三日走高，台湾指标股指涨0.38%，该指数周三创27年高位，受信息科技股涨势提振。

    印尼卢比        和印度卢比        日内分别上涨0.09%和0.14%。

    新加坡10月工业生产数据公布前，坡元兑美元      小跌。稍早新加坡公布的第三季国内生产总值(GDP)数据远高于市场预期，政府亦调高全年经济成长预估。坡元过去两个交易日皆上扬。            
    
    人民币兑美元即期          周四早盘随中间价大涨至三周新高，中间价则劲升近270点至五周高点。        
    
    人民币兑美元即期盘中一度升至6.5903元的三周新高，上日收报6.6159元，夜盘终报6.6142元。今日人民币兑美元中间价报6.6021元，创五周新高，上日为6.629元。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   111.29    111.20   -0.08   +5.19    117.07
    坡元                   1.3475    1.3468   -0.05   +7.53    1.4490
    台币                   29.990    30.020   +0.10   +7.63    32.279
    韩元                  1086.90   1089.10   +0.20  +11.11   1207.70
    泰铢                    32.72     32.72   +0.00   +9.41     35.80
    菲律宾披索              50.62     50.62   -0.00   -1.78     49.72
   *印尼卢比             13512.00  13525.00   +0.10   -0.31  13470.00
   *印度卢比                64.79     64.91   +0.19   +4.83     67.92
    马币                   4.1140    4.1100   -0.10   +9.01    4.4845
    人民币                 6.5956    6.6142   +0.28   +5.32    6.9467
    
    * 因假期休市
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 杜明霞/王灿/蔡美珍；审校 王兴亚/张明钧/孙茉莉)

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