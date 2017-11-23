新兴汇市：亚币大多上升，因美联储会议记录导致美元下滑

路透11月23日 - 大多数新兴亚币周四上升，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录显示出鸽派论调后，美元下跌。 美联储会议记录显示，部分决策者对通胀前景感到担心，在决定未来升息时机时将把重点放在经济数据上。 “亚洲货币的题材更像是通货再膨胀，这的确从上周延伸而来，因亚洲数个国家接连公布利好的国内生产总值(GDP)数据，让每个人都在想接下来央行会有何论调，”Oanda亚洲交易主管Stepehen Innes说。 亚币受到强劲经济数据的支撑。11月16日以来，菲律宾、马来西亚和泰国公布了好于预期的第三季度国内生产总值(GDP)数据。马来西亚经济增速为三年多来最快。 韩元 连续第三天走高，涨0.14%，涨幅创地区内第二高位。韩国央行的货币政策会议将于11月30日召开，预计届时央行将宣布加息。 台币 连续第三日走高，台湾指标股指涨0.38%，该指数周三创27年高位，受信息科技股涨势提振。 印尼卢比 和印度卢比 日内分别上涨0.09%和0.14%。 新加坡10月工业生产数据公布前，坡元兑美元 小跌。稍早新加坡公布的第三季国内生产总值(GDP)数据远高于市场预期，政府亦调高全年经济成长预估。坡元过去两个交易日皆上扬。 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价大涨至三周新高，中间价则劲升近270点至五周高点。 人民币兑美元即期盘中一度升至6.5903元的三周新高，上日收报6.6159元，夜盘终报6.6142元。今日人民币兑美元中间价报6.6021元，创五周新高，上日为6.629元。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.29 111.20 -0.08 +5.19 117.07 坡元 1.3475 1.3468 -0.05 +7.53 1.4490 台币 29.990 30.020 +0.10 +7.63 32.279 韩元 1086.90 1089.10 +0.20 +11.11 1207.70 泰铢 32.72 32.72 +0.00 +9.41 35.80 菲律宾披索 50.62 50.62 -0.00 -1.78 49.72 *印尼卢比 13512.00 13525.00 +0.10 -0.31 13470.00 *印度卢比 64.79 64.91 +0.19 +4.83 67.92 马币 4.1140 4.1100 -0.10 +9.01 4.4845 人民币 6.5956 6.6142 +0.28 +5.32 6.9467 * 因假期休市 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 杜明霞/王灿/蔡美珍；审校 王兴亚/张明钧/孙茉莉)