新兴汇市：亚币大多上涨，特朗普的前竞选经理受到指控后美元下滑

路透10月31日 - 多数亚币周二走高，美元承压。调查俄罗斯是否干预2016年美国大选的联邦调查员对总统特朗普的前竞选经理提出指控。 调查2016年美国大选通俄门的联邦调查员周一指控，总统特朗普的前竞选经理马纳福特(Paul Manafort)和另一名助手盖茨(Rick Gates)犯有洗钱罪。 “调查范围可能会扩大。但在这个阶段，我们不知道是否又确凿证据，还是小题大做，”汇市经纪商OANDA的资深交易员Stephen Innes在报告中表示。 市场人气似乎低迷，因特朗普考虑美联储下任主席人选，而这将会影 响未来的升息步伐。到目前为止，鲍威尔仍是热门人选，鲍威尔被外界认 为不及另一人候选人泰勒鹰派。 美元兑日圆 跌至一周低点，美元指数 小幅上升。 韩元涨幅居前，触及两个月来的最高位。 印尼卢比 小涨，有望连续第三个月录得涨幅。周一晚些时候 出炉的数据显示，印尼7-9月外商直接投资以比前季略快的速度增长，这 也提振卢比人气。 台币 涨0.2%，台湾第三季经济成长概估值数据将在稍晚发布 。 一项路透调查显示，台湾7-9月经济料连续第六季增长，受全球经济回升及消费复苏带 动科技品出口。 泰铢兑美元 上涨0.12%，今日稍晚泰国将公布9月制造业产出数据，明天则将公 布10月通胀数据。 路透调查显示，泰国10月整体通胀率预料变化不大，且仍低于央行目标区间，在此同时 9月制造业产出成长料放缓，让决策人士维持宽松货币政策的空间。 泰铢料创下7月以来最大月线涨幅。 **韩元** 韩元兑美元 上涨0.4%，预料将打破连续两个月月线下跌走势；人民币兑美元 上涨多达0.3%，创三周最大单日涨幅。 中国外交部周二表示，中国和韩国同意进行高阶会谈，以让双方关系回归正轨，政治氛 围获得改善。 菲律宾汇市因逢假日休市。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.07 113.17 +0.09 +3.54 117.07 坡元 1.3606 1.3606 +0.00 +6.50 1.4490 台币 30.161 30.205 +0.15 +7.02 32.279 韩元 1120.40 1124.60 +0.37 +7.79 1207.70 泰铢 33.22 33.24 +0.06 +7.77 35.80 印尼卢比 13563.00 13580.00 +0.13 -0.69 13470.00 印度卢比 64.80 64.85 +0.08 +4.82 67.92 马币 4.2280 4.2360 +0.19 +6.07 4.4845 人民币 6.6270 6.6460 +0.29 +4.82 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王颖/侯雪苹/张明钧; 审校 高琦/杜明霞/白云)