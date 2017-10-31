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新兴汇市：亚币大多上涨，特朗普的前竞选经理受到指控后美元下滑
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#亚洲
2017年10月31日 / 早上6点13分 / 1 天前

新兴汇市：亚币大多上涨，特朗普的前竞选经理受到指控后美元下滑

2 分钟阅读

    路透10月31日 - 多数亚币周二走高，美元承压。调查俄罗斯是否干预2016年美国大选的联邦调查员对总统特朗普的前竞选经理提出指控。
    
    调查2016年美国大选通俄门的联邦调查员周一指控，总统特朗普的前竞选经理马纳福特(Paul Manafort)和另一名助手盖茨(Rick Gates)犯有洗钱罪。            
    
    “调查范围可能会扩大。但在这个阶段，我们不知道是否又确凿证据，还是小题大做，”汇市经纪商OANDA的资深交易员Stephen Innes在报告中表示。

    市场人气似乎低迷，因特朗普考虑美联储下任主席人选，而这将会影
响未来的升息步伐。到目前为止，鲍威尔仍是热门人选，鲍威尔被外界认
为不及另一人候选人泰勒鹰派。
    
    美元兑日圆      跌至一周低点，美元指数      小幅上升。
    
    韩元涨幅居前，触及两个月来的最高位。
    
    印尼卢比        小涨，有望连续第三个月录得涨幅。周一晚些时候
出炉的数据显示，印尼7-9月外商直接投资以比前季略快的速度增长，这
也提振卢比人气。
    
    台币        涨0.2%，台湾第三季经济成长概估值数据将在稍晚发布
。    

    一项路透调查显示，台湾7-9月经济料连续第六季增长，受全球经济回升及消费复苏带
动科技品出口。            
    
    泰铢兑美元        上涨0.12%，今日稍晚泰国将公布9月制造业产出数据，明天则将公
布10月通胀数据。
    
    路透调查显示，泰国10月整体通胀率预料变化不大，且仍低于央行目标区间，在此同时
9月制造业产出成长料放缓，让决策人士维持宽松货币政策的空间。
    
    泰铢料创下7月以来最大月线涨幅。
    
    
    **韩元**
    
    韩元兑美元          上涨0.4%，预料将打破连续两个月月线下跌走势；人民币兑美元
          上涨多达0.3%，创三周最大单日涨幅。
    
    中国外交部周二表示，中国和韩国同意进行高阶会谈，以让双方关系回归正轨，政治氛
围获得改善。
    
    菲律宾汇市因逢假日休市。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   113.07    113.17   +0.09   +3.54    117.07
    坡元                   1.3606    1.3606   +0.00   +6.50    1.4490
    台币                   30.161    30.205   +0.15   +7.02    32.279
    韩元                  1120.40   1124.60   +0.37   +7.79   1207.70
    泰铢                    33.22     33.24   +0.06   +7.77     35.80
    印尼卢比             13563.00  13580.00   +0.13   -0.69  13470.00
    印度卢比                64.80     64.85   +0.08   +4.82     67.92
    马币                   4.2280    4.2360   +0.19   +6.07    4.4845
    人民币                 6.6270    6.6460   +0.29   +4.82    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 王颖/侯雪苹/张明钧; 审校 高琦/杜明霞/白云)

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