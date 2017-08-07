新兴汇市：亚币大多下跌，因美元受美国就业数据提振而上涨

路透8月7日 - 亚洲货币周一大多下跌，因有迹象显示美国就业市场收紧，但对于美元强势是否会延续则尚无定论。 美元指数持稳，上周五涨0.75%，此前乐观的美国非农就业报告提振美元脱离15个月低位。 美国白宫国家经济委员会主任柯恩的言论亦支撑美元。柯恩表示，美国政府正在研究税改计划以把美国企业获利带回美国。 但令人鼓舞的就业数据和税改计划前景未能给美元增添进一步动能，市场关注点转向通胀依然迟滞的风险。 “尽管非农就业报告使得短期内美元下档有限，但美元前景仍得看未来通胀发展。”瑞穗银行在一份报告称。 “期货行情暗示的12月升息机率徘徊在40%左右，市场等待本周通胀数据(PPI和CPI)的公布，以找寻通胀上升的更多证据。”瑞穗银行称。 美国7月生产者物价指数(PPI)将于周四公布，消费者物价指数(CPI)在周五出炉。 “我们预期现阶段新兴市场货币的下档受限，因并无迹象显示美国立即面临通胀压力。”丰业银行在一份报告称。 亚币中，菲律宾披索领跌，在之前连升两个交易日后回落0.3%。美元持稳之际，韩元也受挫。 台湾7月末外汇存底(外汇储备)再创新高 ，提振台币微升。 印尼卢比 微幅下跌，此前印尼公布，第二季国内生产总值(GDP)较上年同期增 长5.01%，稍逊于分析师预估。 路透调查此前预估，印尼第二季GDP增长5.10%。 印尼经济自2014年初以来每个季度都增长5%左右，很多分析师称，这一增速不足以摆脱 所谓的“中等收入陷阱”。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.71 110.67 -0.04 +5.74 117.07 坡元 1.3605 1.3606 +0.01 +6.50 1.4490 台币 30.206 30.220 +0.05 +6.86 32.279 韩元 1126.41 1125.00 -0.13 +7.22 1207.70 泰铢 33.27 33.25 -0.07 +7.60 35.80 菲律宾披索 50.30 50.16 -0.28 -1.15 49.72 印尼卢比 13319.00 13315.00 -0.03 +1.13 13470.00 印度卢比 63.70 63.58 -0.19 +6.62 67.92 马币 4.2800 4.2770 -0.07 +4.78 4.4845 人民币 6.7238 6.7295 +0.08 +3.32 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 于春红/张若琪/刘秀红；审校 王洋/于春红)