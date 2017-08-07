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新兴汇市：亚币大多下跌，因美元受美国就业数据提振而上涨
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2017年8月7日 / 凌晨5点53分 / 6 天内

新兴汇市：亚币大多下跌，因美元受美国就业数据提振而上涨

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透8月7日 - 亚洲货币周一大多下跌，因有迹象显示美国就业市场收紧，但对于美元强势是否会延续则尚无定论。
    
    美元指数持稳，上周五涨0.75%，此前乐观的美国非农就业报告提振美元脱离15个月低位。             
    
    美国白宫国家经济委员会主任柯恩的言论亦支撑美元。柯恩表示，美国政府正在研究税改计划以把美国企业获利带回美国。            

    但令人鼓舞的就业数据和税改计划前景未能给美元增添进一步动能，市场关注点转向通胀依然迟滞的风险。
    
    “尽管非农就业报告使得短期内美元下档有限，但美元前景仍得看未来通胀发展。”瑞穗银行在一份报告称。
    
    “期货行情暗示的12月升息机率徘徊在40%左右，市场等待本周通胀数据(PPI和CPI)的公布，以找寻通胀上升的更多证据。”瑞穗银行称。
    
    美国7月生产者物价指数(PPI)将于周四公布，消费者物价指数(CPI)在周五出炉。

    “我们预期现阶段新兴市场货币的下档受限，因并无迹象显示美国立即面临通胀压力。”丰业银行在一份报告称。
    
    亚币中，菲律宾披索领跌，在之前连升两个交易日后回落0.3%。美元持稳之际，韩元也受挫。
    
    台湾7月末外汇存底(外汇储备)再创新高            ，提振台币微升。
    

    印尼卢比        微幅下跌，此前印尼公布，第二季国内生产总值(GDP)较上年同期增
长5.01%，稍逊于分析师预估。
    
    路透调查此前预估，印尼第二季GDP增长5.10%。
    
    印尼经济自2014年初以来每个季度都增长5%左右，很多分析师称，这一增速不足以摆脱
所谓的“中等收入陷阱”。
    
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    菲律宾披索              50.30     50.16   -0.28   -1.15     49.72
    印尼卢比             13319.00  13315.00   -0.03   +1.13  13470.00
    印度卢比                63.70     63.58   -0.19   +6.62     67.92
    马币                   4.2800    4.2770   -0.07   +4.78    4.4845
    人民币                 6.7238    6.7295   +0.08   +3.32    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 于春红/张若琪/刘秀红；审校 王洋/于春红)

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