新兴汇市：亚币大多下跌，因美国税改计划获得动力支撑美元

路透10月23日 - 多数新兴亚币周一下跌，投资者关注美元，美国参议院批准了一项预算议案，帮助税改获得动力，这支撑了美元。 美国参议院周四批准了2018财年的预算议案，总统特朗普的税制改革清除了一道重要障碍，为共和党在无需民主党的支持下通过减税方案铺路。 在特朗普的医保提案未能获得足够支持后，参议院共和党人面临着在税改方面取得成功的压力。 马来亚银行外汇策略师Christopher Wong表示，由于特朗普的政策改革承诺未能实现，市场越发感到失望。 他称，“特朗普胜选之后的初期上涨行情，在过去九个月内遭到扭转。” Wong并指出，市场再度预期税改有所进展，让医保及基础建设支出可以被执行的期望也回升，从而支持经济成长并带动通胀上扬，进而引发货币政策紧缩。 “财政和货币政策方向都可能让美元意外走高，”Wong称。 美元指数 续强，上涨0.2%。 亚洲货币当中，坡元兑美元 小跌，今日稍晚新加坡将公布重要的数据。 根据路透调查，新加坡消费者物价涨幅料持平余前月。 菲律宾披索/美元 亦下滑，今日稍后该国将公布预算收支 数据。 泰国市场因公共假期休市。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收 市价 日圆 113.73 113.50 -0.20 +2.94 1 17.07 坡元 1.3617 1.3607 -0.07 +6.41 1 .4490 台币 30.267 30.241 -0.09 +6.65 3 2.279 韩元 1129.63 1131.00 +0.12 +6.91 12 07.70 菲律宾披索 51.46 51.45 -0.03 -3.39 49.72 印尼卢比 13525.00 13517.00 -0.06 -0.41 134 70.00 印度卢比 65.02 65.04 +0.03 +4.46 67.92 马币 4.2315 4.2240 -0.18 +5.98 4 .4845 人民币 6.6319 6.6195 -0.19 +4.75 6 .9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校 于春红/张明钧/孙茉莉/王洋)