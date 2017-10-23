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新兴汇市：亚币大多下跌，因美国税改计划获得动力支撑美元
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#亚洲
2017年10月23日 / 早上6点43分 / 2 天内

新兴汇市：亚币大多下跌，因美国税改计划获得动力支撑美元

2 分钟阅读

    路透10月23日 - 多数新兴亚币周一下跌，投资者关注美元，美国参议院批准了一项预算议案，帮助税改获得动力，这支撑了美元。
    
    美国参议院周四批准了2018财年的预算议案，总统特朗普的税制改革清除了一道重要障碍，为共和党在无需民主党的支持下通过减税方案铺路。            
    
    在特朗普的医保提案未能获得足够支持后，参议院共和党人面临着在税改方面取得成功的压力。
    
    

    马来亚银行外汇策略师Christopher Wong表示，由于特朗普的政策改革承诺未能实现，市场越发感到失望。
    
    他称，“特朗普胜选之后的初期上涨行情，在过去九个月内遭到扭转。”
    
    Wong并指出，市场再度预期税改有所进展，让医保及基础建设支出可以被执行的期望也回升，从而支持经济成长并带动通胀上扬，进而引发货币政策紧缩。
    
    “财政和货币政策方向都可能让美元意外走高，”Wong称。
    
    美元指数      续强，上涨0.2%。

    亚洲货币当中，坡元兑美元      小跌，今日稍晚新加坡将公布重要的数据。
    
    根据路透调查，新加坡消费者物价涨幅料持平余前月。

    菲律宾披索/美元          亦下滑，今日稍后该国将公布预算收支
数据。
    
    泰国市场因公共假期休市。
    
                                        亚洲     当日  今年以来 
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67.92
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    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译/审校 于春红/张明钧/孙茉莉/王洋)

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