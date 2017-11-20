新兴汇市：亚币大多受到抑制，泰铢触及两年半新高

路透11月20日 - 多数亚币周一表现温吞，因德国政局出现不确定性以及美国税改前景疑虑犹存，令市场人气黯淡。 欧元下滑推动美元指数 小涨0.3%。德国总理梅克尔未能组建三方联盟政府，该国政治不确定性增加令欧元受到打击。 梅克尔周一表示，她将与总统会晤，告知总统她未能与绿党和自由民主党(FDP)组建联合政府，之前自由民主党意外退出组阁谈判。 美元近日走势受美国税改计划的不确定性打压。 亚币之中，泰铢兑美元 触及逾两年半高位，马币(林吉特) 上涨0.1%，触及逾一年高位。 上周五马来西亚公布第三季经济增速创逾三年最快，升高央行1月会议升息的预期。 “尽管我们预期欧元走软对亚币造成影响，但东南亚地区内部也有不少正面消息，马来西亚及菲律宾都有相当强劲的国内生产总值(GDP)成长率数据，料将支撑这两个货币--至少短线上如此，”瑞穗银行外汇分析师Wei Liang Chang称。 跌幅较大的亚币之中，韩元 及坡元 皆下跌0.2%。 印度卢比 跌0.15%，上日引领亚币涨势，因上周五穆迪上调印度主权债信评等。 台币 小幅走高，国际收支数据将于今日晚些时候公布；人民币兑美元即期 跌0.1%。 **泰铢** 泰铢兑美元 周一升至32.81，为2015年4月以来最高，受第三季度强劲的经济增长数据提振。 泰国经济第三季同比增速创四年半来最快，但环比增速放缓，表明货币政策可能维持宽松以支持依然疲软的国内需求。 “今天上午公布的泰国第三季度GDP表现相当强劲，因此泰铢基本持稳，”瑞穗银行的Chang表示。 GDP数据公布后泰铢小幅走高，最高涨0.09%。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.04 112.07 +0.03 +4.49 117.07 坡元 1.3570 1.3552 -0.13 +6.78 1.4490 台币 30.085 30.101 +0.05 +7.29 32.279 韩元 1099.20 1097.50 -0.15 +9.87 1207.70 泰铢 32.78 32.82 +0.12 +9.21 35.80 菲律宾披索 50.89 50.95 +0.12 -2.30 49.72 印尼卢比 13530.00 13525.00 -0.04 -0.44 13470.00 印度卢比 65.09 65.01 -0.12 +4.35 67.92 马币 4.1550 4.1600 +0.12 +7.93 4.4845 人民币 6.6351 6.6285 -0.10 +4.70 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王颖/蔡美珍/王灿；审校 杜明霞/王颖/王兴亚)