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新兴汇市：亚币大多受到抑制，泰铢触及两年半新高
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2017年11月20日 / 凌晨5点50分 / 1 天前

新兴汇市：亚币大多受到抑制，泰铢触及两年半新高

2 分钟阅读

    路透11月20日 - 多数亚币周一表现温吞，因德国政局出现不确定性以及美国税改前景疑虑犹存，令市场人气黯淡。
    
    欧元下滑推动美元指数      小涨0.3%。德国总理梅克尔未能组建三方联盟政府，该国政治不确定性增加令欧元受到打击。
    
    梅克尔周一表示，她将与总统会晤，告知总统她未能与绿党和自由民主党(FDP)组建联合政府，之前自由民主党意外退出组阁谈判。

    美元近日走势受美国税改计划的不确定性打压。
    
    亚币之中，泰铢兑美元        触及逾两年半高位，马币(林吉特)      上涨0.1%，触及逾一年高位。
    
    上周五马来西亚公布第三季经济增速创逾三年最快，升高央行1月会议升息的预期。
    
    “尽管我们预期欧元走软对亚币造成影响，但东南亚地区内部也有不少正面消息，马来西亚及菲律宾都有相当强劲的国内生产总值(GDP)成长率数据，料将支撑这两个货币--至少短线上如此，”瑞穗银行外汇分析师Wei Liang Chang称。
    
    跌幅较大的亚币之中，韩元          及坡元      皆下跌0.2%。

    印度卢比        跌0.15%，上日引领亚币涨势，因上周五穆迪上调印度主权债信评等。

    台币        小幅走高，国际收支数据将于今日晚些时候公布；人民币兑美元即期          跌0.1%。

    
    **泰铢**

    泰铢兑美元        周一升至32.81，为2015年4月以来最高，受第三季度强劲的经济增长数据提振。

    泰国经济第三季同比增速创四年半来最快，但环比增速放缓，表明货币政策可能维持宽松以支持依然疲软的国内需求。

    “今天上午公布的泰国第三季度GDP表现相当强劲，因此泰铢基本持稳，”瑞穗银行的Chang表示。

    GDP数据公布后泰铢小幅走高，最高涨0.09%。

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                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.04    112.07   +0.03   +4.49    117.07
    坡元                   1.3570    1.3552   -0.13   +6.78    1.4490
    台币                   30.085    30.101   +0.05   +7.29    32.279
    韩元                  1099.20   1097.50   -0.15   +9.87   1207.70
    泰铢                    32.78     32.82   +0.12   +9.21     35.80
    菲律宾披索              50.89     50.95   +0.12   -2.30     49.72
    印尼卢比             13530.00  13525.00   -0.04   -0.44  13470.00
    印度卢比                65.09     65.01   -0.12   +4.35     67.92
    马币                   4.1550    4.1600   +0.12   +7.93    4.4845
    人民币                 6.6351    6.6285   -0.10   +4.70    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 王颖/蔡美珍/王灿；审校 杜明霞/王颖/王兴亚)

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