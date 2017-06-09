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新兴汇市：亚币大多小升，对英国大选结果反应不大
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2017年6月9日 / 早上6点45分 / 2 个月前

新兴汇市：亚币大多小升，对英国大选结果反应不大

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透6月9日 - 大多数亚币周五上涨，未受英国大选结果冲击波的影响。大选结果可能令英国政局陷入动荡，并推迟英国退欧谈判。
    
    韩元兑美元          领涨，坡元      和印度卢比日内小跌。人民币          持平，此前中国央行公布的人民币中间价连续第二日下跌。
    
    “我认为今天总的来说，亚币受英国情势的影响不大，”瑞穗银行驻新加坡经济和策略主管Vishnu Varathan说。

    “除非有迹象清楚显示英国脱欧谈判明显会受到冲击，否则可能不会
看到人气影响蔓延到亚洲的情况。”
    
    随着英国执政党保守党失去多数席位，大选后英国将面临“悬峙议会
”局面，这令外界对首相特雷莎梅的领导力，以及10天后即将开始的脱欧
谈判充满疑虑。
    
    全球市场面对的其他主要风险大都尘埃落定，包括美国联邦调查局(F
BI)科米在参议院作证，以及欧洲央行关闭降息大门，投资者的注意力将
转向下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)的利率决定。

    多数分析师预计将升息25个基点。分析师称，投资者会在美联储决定之前保持谨慎，他
们将通过下周会议找寻今年稍晚更多升息的任何信号。升息会削弱高收益新兴市场货币的吸
引力。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
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    坡元                   1.3835    1.3801   -0.25   +4.73    1.4490
    台币                   30.091    30.105   +0.05   +7.27    32.279
    韩元                  1123.07   1122.10   -0.09   +7.54   1207.70
    泰铢                    34.05     34.07   +0.06   +5.14     35.80
    菲律宾披索              49.49     49.50   +0.02   +0.47     49.72
    印尼卢比             13287.00  13296.00   +0.07   +1.38  13470.00
    印度卢比                64.25     64.21   -0.05   +5.72     67.92
    马币                   4.2610    4.2670   +0.14   +5.25    4.4845
    人民币                 6.7973    6.7995   +0.03   +2.20    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 杜明霞/王丽鑫/刘秀红；审校 蔡美珍/高琦/孙茉莉)

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