新兴汇市：亚币大多小幅波动，美联储政策会议前人气谨慎

路透9月18日 - 亚币周一大多小幅波动，因美元徘徊在七周高位附近，而且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议到来前市场愈发谨慎。 在周二开始的为期两天的会议上，美联储料将启动备受期待的缩表计划，但在今年已升息两次的情况下维持指标利率不变。 市场目光将落在美联储对通胀或其它趋势的评论上，这有可能改变市场对联储12月升息几率的预期。 “亚洲货币今天整体来说是喜忧参半。一方面，美股和冒险意愿强劲带来支撑，另一方面，美联储及相关忧虑可能仍是关注焦点，”野村的外汇策略师Dushyant Padmanabhan说。 “市场基本上预期会调整资产负债表，类似这样的宣布的影响应该相对有限。不过另一个受关注的因素是，美联储这次会议是否会调整对联邦基金利率的预测(点阵图)，这对美元的影响更加实质一些。”他说。 亚洲时段，多数货币的交投整体保持淡静。不过，马币(林吉特) 涨至一周高位，韩元 最多上涨了0.5%。 韩元收复上周多数失地，因交易商暂撇开近期朝鲜挑衅行为的影响。 “市场已基本撇开朝鲜持续导弹试验引发的地缘政治风险冲击波，”瑞穗银行在一份报告中称。 泰铢兑美元 周一报33.08。 泰国央行总裁周一称，已针对泰铢的“周期性投机行动”采取措施，但没有进行详细阐释。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.15 110.84 -0.28 +5.33 117.07 坡元 1.3430 1.3450 +0.15 +7.89 1.4490 台币 30.069 30.075 +0.02 +7.35 32.279 韩元 1125.90 1131.70 +0.52 +7.27 1207.70 泰铢 33.07 33.08 +0.03 +8.26 35.80 菲律宾披索 51.15 51.17 +0.03 -2.79 49.72 印尼卢比 13240.00 13238.00 -0.02 +1.74 13470.00 印度卢比 64.02 64.07 +0.09 +6.10 67.92 马币 4.1835 4.1880 +0.11 +7.19 4.4845 人民币 6.5471 6.5500 +0.04 +6.10 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 许娜/白云/刘秀红；审校 王兴亚/王洋/张若琪)