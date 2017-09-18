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新兴汇市：亚币大多小幅波动，美联储政策会议前人气谨慎
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#亚洲
2017年9月18日 / 凌晨5点28分 / 1 个月内

新兴汇市：亚币大多小幅波动，美联储政策会议前人气谨慎

2 分钟阅读

    路透9月18日 - 亚币周一大多小幅波动，因美元徘徊在七周高位附近，而且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议到来前市场愈发谨慎。
    
    在周二开始的为期两天的会议上，美联储料将启动备受期待的缩表计划，但在今年已升息两次的情况下维持指标利率不变。            
    
    市场目光将落在美联储对通胀或其它趋势的评论上，这有可能改变市场对联储12月升息几率的预期。

    “亚洲货币今天整体来说是喜忧参半。一方面，美股和冒险意愿强劲带来支撑，另一方面，美联储及相关忧虑可能仍是关注焦点，”野村的外汇策略师Dushyant Padmanabhan说。
    
    “市场基本上预期会调整资产负债表，类似这样的宣布的影响应该相对有限。不过另一个受关注的因素是，美联储这次会议是否会调整对联邦基金利率的预测(点阵图)，这对美元的影响更加实质一些。”他说。
    
    亚洲时段，多数货币的交投整体保持淡静。不过，马币(林吉特)      涨至一周高位，韩元          最多上涨了0.5%。

    韩元收复上周多数失地，因交易商暂撇开近期朝鲜挑衅行为的影响。
    
    “市场已基本撇开朝鲜持续导弹试验引发的地缘政治风险冲击波，”瑞穗银行在一份报告中称。
    
    泰铢兑美元        周一报33.08。
    
    泰国央行总裁周一称，已针对泰铢的“周期性投机行动”采取措施，但没有进行详细阐释。            

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   111.15    110.84   -0.28   +5.33    117.07
    坡元                   1.3430    1.3450   +0.15   +7.89    1.4490
    台币                   30.069    30.075   +0.02   +7.35    32.279
    韩元                  1125.90   1131.70   +0.52   +7.27   1207.70
    泰铢                    33.07     33.08   +0.03   +8.26     35.80
    菲律宾披索              51.15     51.17   +0.03   -2.79     49.72
    印尼卢比             13240.00  13238.00   -0.02   +1.74  13470.00
    印度卢比                64.02     64.07   +0.09   +6.10     67.92
    马币                   4.1835    4.1880   +0.11   +7.19    4.4845
    人民币                 6.5471    6.5500   +0.04   +6.10    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 许娜/白云/刘秀红；审校 王兴亚/王洋/张若琪)

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