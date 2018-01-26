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January 26, 2018 / 6:05 AM / in 3 days

新兴汇市：亚币大多小涨，因投资者对美元反弹不以为意

2 分钟阅读

    路透1月26日 - 新兴亚币周五大多小幅上扬，此前美国总统表示希望看到“强势美元”后美元获得喘息之机，但市场人士质疑这番讲话是否足以改变美元近期颓势。
    
    美元兑其他主要货币周五在近期低点上方交投，之前在美国总统特朗普发表言论后反弹。特朗普称他希望看到一个“强劲的美元”，这与美国财长努钦之前的言论相矛盾。            
    
    不过，部分市场人士质疑特朗普的言论是否会改变美元前景，因为随着全球其他主要央行退出刺激政策，美元收益率吸引力将减弱。对美国贸易保护主义的担忧亦打压美元。

    泰铢        最多上涨0.5%至2013年11月11日以来最高，为该地区表现最佳币种。
    
    泰铢有望连续第五周上涨。
    
    泰国央行总裁威拉泰周五表示，央行担心如果泰铢快速上涨，可能会影响实体经济；如果泰铢走势“异常”，央行准备考虑采取更多措施。            
    
    马币      升至近两年高位，涨幅多达0.2%，有望连续第六日收涨，坡元      最高上扬0.3%。
    
    人民币兑美元即期          微涨，台币        、菲律宾披索          和印尼卢比      均持平。

    “(新兴亚洲)市场正在消化华府近来对汇率的评论。虽然特朗普的话多少止住了美元跌
势，我们相信更普遍的宏观趋势正支持美元下行趋势。”马来亚银行外汇策略师Christophe
r Wong称。
    
    另一方面，韩元          跌幅一度达0.8%，创逾七周来盘中最大百分比跌幅。
    
    印度市场周五休市。
    
    中国人民币兑美元周五进一步上涨，但在美元普遍复苏后，人民币涨势放缓很多。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   109.35    109.39   +0.04   +3.04    112.67
    坡元                   1.3080    1.3103   +0.18   +2.24    1.3373
    台币                   29.097    29.069   -0.10   +2.58    29.848
    韩元                  1064.60   1058.60   -0.56   +0.55   1070.50
    泰铢                    31.37     31.47   +0.32   +3.86     32.58
    菲律宾披索              50.93     50.81   -0.23   -1.96     49.93
    印尼卢比             13310.00  13287.00   -0.17   +1.92  13565.00
    马币                   3.8740    3.8840   +0.26   +4.39    4.0440
    人民币                 6.3285    6.3315   +0.05   +2.82    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 许娜/王琛/张若琪 审校 王颖/于春红)
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