新兴汇市：亚币大多小涨，因投资者对美元反弹不以为意

路透1月26日 - 新兴亚币周五大多小幅上扬，此前美国总统表示希望看到“强势美元”后美元获得喘息之机，但市场人士质疑这番讲话是否足以改变美元近期颓势。 美元兑其他主要货币周五在近期低点上方交投，之前在美国总统特朗普发表言论后反弹。特朗普称他希望看到一个“强劲的美元”，这与美国财长努钦之前的言论相矛盾。 不过，部分市场人士质疑特朗普的言论是否会改变美元前景，因为随着全球其他主要央行退出刺激政策，美元收益率吸引力将减弱。对美国贸易保护主义的担忧亦打压美元。 泰铢 最多上涨0.5%至2013年11月11日以来最高，为该地区表现最佳币种。 泰铢有望连续第五周上涨。 泰国央行总裁威拉泰周五表示，央行担心如果泰铢快速上涨，可能会影响实体经济；如果泰铢走势“异常”，央行准备考虑采取更多措施。 马币 升至近两年高位，涨幅多达0.2%，有望连续第六日收涨，坡元 最高上扬0.3%。 人民币兑美元即期 微涨，台币 、菲律宾披索 和印尼卢比 均持平。 “(新兴亚洲)市场正在消化华府近来对汇率的评论。虽然特朗普的话多少止住了美元跌 势，我们相信更普遍的宏观趋势正支持美元下行趋势。”马来亚银行外汇策略师Christophe r Wong称。 另一方面，韩元 跌幅一度达0.8%，创逾七周来盘中最大百分比跌幅。 印度市场周五休市。 中国人民币兑美元周五进一步上涨，但在美元普遍复苏后，人民币涨势放缓很多。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 109.35 109.39 +0.04 +3.04 112.67 坡元 1.3080 1.3103 +0.18 +2.24 1.3373 台币 29.097 29.069 -0.10 +2.58 29.848 韩元 1064.60 1058.60 -0.56 +0.55 1070.50 泰铢 31.37 31.47 +0.32 +3.86 32.58 菲律宾披索 50.93 50.81 -0.23 -1.96 49.93 印尼卢比 13310.00 13287.00 -0.17 +1.92 13565.00 马币 3.8740 3.8840 +0.26 +4.39 4.0440 人民币 6.3285 6.3315 +0.05 +2.82 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 许娜/王琛/张若琪 审校 王颖/于春红)