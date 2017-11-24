新兴汇市：亚币大多走坚，人民币受股市和债市拖累小幅下跌

路透11月24日 - 多数新兴亚币周五走坚，美元依然承压，仍难以摆脱美国联邦储备理事会(美联储/FED)对低通胀的担忧所带来的影响。 虽然中间价上升，但人民币兑美元 仍小幅下跌，因投资者关注中国不稳定的股市以及持续下跌的债市。中国股市周四大跌。 美元指数 料连续第三周录得周线跌幅，最新跌至93.135。 “由于纽约市场因感恩节而休市，且投资人现在对美联储2018年升息路径存有质疑，可以预期投资人盘中将会继续以怀疑态度看待美元，”华侨银行分析师OCBC Bank在周四报告中称。 美元周三下跌，因美联储最近一次会议的纪录显示，一些官员对通胀率持续疲软感到忧心。这令一些投资人对2018年升息预期感到怀疑。 一些亚洲国家央行疑似买进美元，包括印度及泰国。周四韩元在两年半高点附近盘旋时，一名韩国官员警告称，投机客忽略了韩国政府稳定金融市场的决心。 但韩元 连续第四天持坚，小升0.04%，投资人预计下周韩国央行会议将升息。 印度卢比 下跌0.23%，为今日表现第二差的亚币。 坡元 小跌0.07%。 **马币** 马币兑美元 周五下跌0.29%，跌幅居区域货币之冠，此前连涨五个交易日。马国1 0月通胀率下滑至3.7%，低于路透调查预估的4%。 马来西亚央行近几次都采取较为强硬的论调，因该国自2016年令人失望的成长表现中回 升；马来西亚央行总裁穆罕默德(Muhammad Ibrahim)周一表示，马币“远未反映公允价值” 。 他上周表示，今年经济成长率将介于5.2%至5.7%，甚至可能超越此一预估。 **人民币** 人民币 走贬，尽管中国人民银行将人民币中间价调高至六周高点。 “中间价强劲，因美元兑一篮子货币走弱。今日中间价单纯反映美元上日疲势，”澳新 银行亚洲研究主管Khoon Goh表示。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.48 111.21 -0.24 +5.01 117.07 坡元 1.3465 1.3452 -0.10 +7.61 1.4490 台币 29.996 30.007 +0.04 +7.61 32.279 韩元 1085.10 1085.40 +0.03 +11.30 1207.70 泰铢 32.67 32.68 +0.03 +9.58 35.80 菲律宾披索 50.70 50.68 -0.03 -1.92 49.72 印尼卢比 13508.00 13511.00 +0.02 -0.28 13470.00 印度卢比 64.73 64.58 -0.22 +4.94 67.92 马币 4.1170 4.1050 -0.29 +8.93 4.4845 人民币 6.5916 6.5850 -0.10 +5.39 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/蔡美珍/张明钧; 审校 王兴亚/于春红/杜明霞)