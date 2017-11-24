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新兴汇市：亚币大多走坚，人民币受股市和债市拖累小幅下跌
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2017年11月24日 / 早上6点33分 / 1 天前

新兴汇市：亚币大多走坚，人民币受股市和债市拖累小幅下跌

2 分钟阅读

    路透11月24日 - 多数新兴亚币周五走坚，美元依然承压，仍难以摆脱美国联邦储备理事会(美联储/FED)对低通胀的担忧所带来的影响。
    
    虽然中间价上升，但人民币兑美元          仍小幅下跌，因投资者关注中国不稳定的股市以及持续下跌的债市。中国股市周四大跌。
    
    美元指数      料连续第三周录得周线跌幅，最新跌至93.135。

    “由于纽约市场因感恩节而休市，且投资人现在对美联储2018年升息路径存有质疑，可以预期投资人盘中将会继续以怀疑态度看待美元，”华侨银行分析师OCBC Bank在周四报告中称。
    
    美元周三下跌，因美联储最近一次会议的纪录显示，一些官员对通胀率持续疲软感到忧心。这令一些投资人对2018年升息预期感到怀疑。
    
    一些亚洲国家央行疑似买进美元，包括印度及泰国。周四韩元在两年半高点附近盘旋时，一名韩国官员警告称，投机客忽略了韩国政府稳定金融市场的决心。
    
    但韩元          连续第四天持坚，小升0.04%，投资人预计下周韩国央行会议将升息。
    
    印度卢比        下跌0.23%，为今日表现第二差的亚币。
    
    坡元      小跌0.07%。

    
    **马币**
    
    马币兑美元      周五下跌0.29%，跌幅居区域货币之冠，此前连涨五个交易日。马国1
0月通胀率下滑至3.7%，低于路透调查预估的4%。
    
    马来西亚央行近几次都采取较为强硬的论调，因该国自2016年令人失望的成长表现中回
升；马来西亚央行总裁穆罕默德(Muhammad Ibrahim)周一表示，马币“远未反映公允价值”
。
    
    他上周表示，今年经济成长率将介于5.2%至5.7%，甚至可能超越此一预估。
    
    
    **人民币**
    
    人民币          走贬，尽管中国人民银行将人民币中间价调高至六周高点。
    
    “中间价强劲，因美元兑一篮子货币走弱。今日中间价单纯反映美元上日疲势，”澳新
银行亚洲研究主管Khoon Goh表示。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   111.48    111.21   -0.24   +5.01    117.07
    坡元                   1.3465    1.3452   -0.10   +7.61    1.4490
    台币                   29.996    30.007   +0.04   +7.61    32.279
    韩元                  1085.10   1085.40   +0.03  +11.30   1207.70
    泰铢                    32.67     32.68   +0.03   +9.58     35.80
    菲律宾披索              50.70     50.68   -0.03   -1.92     49.72
    印尼卢比             13508.00  13511.00   +0.02   -0.28  13470.00
    印度卢比                64.73     64.58   -0.22   +4.94     67.92
    马币                   4.1170    4.1050   -0.29   +8.93    4.4845
    人民币                 6.5916    6.5850   -0.10   +5.39    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 汪红英/蔡美珍/张明钧; 审校 王兴亚/于春红/杜明霞)

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