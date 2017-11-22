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新兴汇市：亚币大多走高，因叶伦温和表态拖累美元走低
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#亚洲
2017年11月22日 / 凌晨5点49分 / 1 天前

新兴汇市：亚币大多走高，因叶伦温和表态拖累美元走低

2 分钟阅读

    路透11月22日 - 亚币周三走高，因美元下跌，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦维持美国通胀率将反弹的预期，但补充称她“很不确定”这一点。

    “她特别提到通胀预期可能会下降，之前她并未这样说过，”麦格理银行策略、固定收益和外汇业务主管Nizam Idris称。

    “基本来说，她对FED之前关于当前低通胀本质上是暂时性的观点表示怀疑，”Idris称。

    “所以，我认为她看法上的这两个变化是鸽派的，因此我觉得美元已因这番言论而走低。”
    
    美元指数      从隔夜所及一周高位94.165下滑。        
    
    其它亚币方面，马币(林吉特)兑美元      已上涨逾0.4%，此前马来西亚央行总裁穆罕默德(Muhammad Ibrahim)称，马币汇率“远未能反映其公允价值”，暗示希望该汇率延续自去年大跌以来的反弹势头。
    
    “马来西亚央行将倾向于马币走高以减缓物价上升，其最新预期显示通胀将处在预期区间上端，”Oanda亚太交易部主管Stephen Innes周三在报告中写道。
    
    台币兑美元        连续第二天走高，上涨0.3%至29.962，为两个多月来最高。
    
    人民币兑美元          涨0.2%，同时印度卢比兑美元        亦升0.2%。

    坡元兑美元      小幅上涨，新加坡周四将公布国内生产总值(GDP)和消费者物价指数(CPI)数据。路透调查显示，新加坡金管局的核心通胀指标10月可能较上年同期上升1.5%。
    
    泰国周三公布的贸易数据显示，10月出口同比增长13.1%，高于路透访问分析师的预估中值11.8%，也高于9月的12.2%。
    
    但进口增长13.5%，导致贸易顺差为2.1亿美元，远低于预计的13亿美元。
    
    该数据公布后，泰铢上涨0.12%至32.74。
    
    韩元兑美元领涨亚币，上涨0.45%至1,091，料连续第二日上涨。

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                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.16    112.43   +0.24   +4.38    117.07
    坡元                   1.3536    1.3542   +0.04   +7.05    1.4490
    台币                   29.962    30.060   +0.33   +7.73    32.279
    韩元                  1090.20   1095.80   +0.51  +10.78   1207.70
    泰铢                    32.73     32.78   +0.15   +9.38     35.80
    菲律宾披索              50.59     50.74   +0.30   -1.72     49.72
    印尼卢比             13518.00  13532.00   +0.10   -0.36  13470.00
    印度卢比                64.74     64.89   +0.23   +4.91     67.92
    马币                   4.1220    4.1380   +0.39   +8.79    4.4845
    人民币                 6.6160    6.6305   +0.22   +5.00    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 王灿/许娜/汪红英；审校 王颖/王兴亚)

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