新兴汇市：亚币大多走高，因叶伦温和表态拖累美元走低

路透11月22日 - 亚币周三走高，因美元下跌，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦维持美国通胀率将反弹的预期，但补充称她“很不确定”这一点。 “她特别提到通胀预期可能会下降，之前她并未这样说过，”麦格理银行策略、固定收益和外汇业务主管Nizam Idris称。 “基本来说，她对FED之前关于当前低通胀本质上是暂时性的观点表示怀疑，”Idris称。 “所以，我认为她看法上的这两个变化是鸽派的，因此我觉得美元已因这番言论而走低。” 美元指数 从隔夜所及一周高位94.165下滑。 其它亚币方面，马币(林吉特)兑美元 已上涨逾0.4%，此前马来西亚央行总裁穆罕默德(Muhammad Ibrahim)称，马币汇率“远未能反映其公允价值”，暗示希望该汇率延续自去年大跌以来的反弹势头。 “马来西亚央行将倾向于马币走高以减缓物价上升，其最新预期显示通胀将处在预期区间上端，”Oanda亚太交易部主管Stephen Innes周三在报告中写道。 台币兑美元 连续第二天走高，上涨0.3%至29.962，为两个多月来最高。 人民币兑美元 涨0.2%，同时印度卢比兑美元 亦升0.2%。 坡元兑美元 小幅上涨，新加坡周四将公布国内生产总值(GDP)和消费者物价指数(CPI)数据。路透调查显示，新加坡金管局的核心通胀指标10月可能较上年同期上升1.5%。 泰国周三公布的贸易数据显示，10月出口同比增长13.1%，高于路透访问分析师的预估中值11.8%，也高于9月的12.2%。 但进口增长13.5%，导致贸易顺差为2.1亿美元，远低于预计的13亿美元。 该数据公布后，泰铢上涨0.12%至32.74。 韩元兑美元领涨亚币，上涨0.45%至1,091，料连续第二日上涨。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.16 112.43 +0.24 +4.38 117.07 坡元 1.3536 1.3542 +0.04 +7.05 1.4490 台币 29.962 30.060 +0.33 +7.73 32.279 韩元 1090.20 1095.80 +0.51 +10.78 1207.70 泰铢 32.73 32.78 +0.15 +9.38 35.80 菲律宾披索 50.59 50.74 +0.30 -1.72 49.72 印尼卢比 13518.00 13532.00 +0.10 -0.36 13470.00 印度卢比 64.74 64.89 +0.23 +4.91 67.92 马币 4.1220 4.1380 +0.39 +8.79 4.4845 人民币 6.6160 6.6305 +0.22 +5.00 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王灿/许娜/汪红英；审校 王颖/王兴亚)