新兴汇市：亚币小幅走高，美元跌至10个月低位

路透7月18日 - 多数亚币周二小幅走高，因美元再次承压。泰铢触及逾两年新高，韩元升至一个月高位。 有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策紧缩步伐的不确定性，及美国总统特朗普将无法实现医保改革的担忧，使美元汇率受到打击。 周一共和党修正后的医改议案在参议院第二次冲关失败，之前两名共和党参议员宣布他们反对该议案。 美元指数 跌至逾10个月低点94.74。 OANDA资深交易员Stephen Innes说道：“涌现出越来越多的美元卖盘 ，转身到亚币寻求高回报。” 泰铢/美元 涨逾0.25%来到2015年5月来最高。瑞穗银行交易 员Nath Wongsaroj表示当日出口商亦抛售美元。 印度卢比 上涨，触及6月15日以来最高。分析师称，对于印度央行在8月政策会议上降息的预期升温，激发对印度股债市的需求。 交易所数据显示，7月以来，外国投资者已净买超17亿美元印度债券以及1.605亿美元印度股票。 韩元兑美元 涨至一个月高位1,124.5，周一收报1,128.3。 人民币兑美元 亦持坚，料连续第七个交易日走强。分析师称，中国第二季强劲GDP数据给人民币带来支撑。 “强劲的第二季经济数据暗示，活动势头足够强劲，经济能够经受住更加严格的金融监管和进一步收紧货币政策，”马来亚银行在一份报告中说。 “这或许意味着中国与美国收益率差收窄幅度可能不及我们原先的预期，这将缓解人民币/美元的压力。” OANDA的Stephen Innes说，人民币汇率稳定或走强有利于提振地区风险偏好。 中国央行的一位高级顾问周二称，由于经济增长更加强劲，且外汇储备增加，人民币贬值压力已下降。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.18 112.62 +0.39 +4.36 117.07 坡元 1.3673 1.3690 +0.12 +5.98 1.4490 台币 30.373 30.419 +0.15 +6.28 32.279 韩元 1122.70 1128.30 +0.50 +7.57 1207.70 泰铢 33.60 33.67 +0.21 +6.55 35.80 菲律宾披索 50.68 50.70 +0.05 -1.89 49.72 印尼卢比 13305.00 13325.00 +0.15 +1.24 13470.00 印度卢比 64.33 64.35 +0.04 +5.59 67.92 马币 4.2830 4.2860 +0.07 +4.70 4.4845 人民币 6.7583 6.7718 +0.20 +2.79 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王颖/孙茉莉/刘秀红/汪红英；审校 白云/杜明霞/王洋/王兴亚)