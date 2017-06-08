新兴汇市：亚币小跌，投资者在重大风险事件之前保持谨慎

路透6月8日 - 亚币周四小跌，因投资者在全球性重大事件发生前保持谨慎。这些事件包括在未来24小时内英国大选结果、欧洲央行政策会议以及前美国联邦调查局(FBI)局长科米在参议院作证等。 美元指数 周四回升，科米的书面证词没有披露有关“通俄门”调查的重大消息。美元指数日内涨0.1%至96.705。 “亚币的疲弱，部分是因为美元反弹，”澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh称。“市场参与者正在等待主要风险事件。” 分析师称，英国大选结果将对新兴亚币等风险资产生重要影响，若英国首相特雷莎梅失利，可能将导致全球形势不稳。 周三公布的民调显示，特雷莎梅的保守党有望在议会中赢得多数席位。 分析师称，若欧洲央行周四的会议基调强硬，那么一旦促使资金流出 亚洲地区，势必也会损及亚币。 韩元 和菲律宾披索 追随股市下滑，泰铢 从本周稍早所及的两年高点回落，不过这三种货币随后都缩减了跌幅。 原油周三5%的跌幅令马币和印尼卢比下滑。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策利率决议预定下周出炉，分析师表示，若美联储声明指向将再度升息，将支撑美元。 澳洲国民银行的亚洲市场策略研究负责人Christy Tan指出，焦点料将重新回到美联储6月升息之后的政策路径，以及美国与亚洲的利率差距是否会开始对亚币造成影响。 印度卢比兑美元 周四下跌0.09%，至64.380。 印度央行周三维持政策利率不变，符合预期，但同时调降通胀率预估。 大华银行在一份报告中指出，预计8月2日印度央行货币政策会议将降息25个基点，12月6日会议再降25个基点。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 109.58 109.79 +0.19 +6.84 117.07 坡元 1.3811 1.3817 +0.04 +4.92 1.4490 台币 30.096 30.095 -0.00 +7.25 32.279 韩元 1122.29 1124.00 +0.15 +7.61 1207.70 泰铢 34.01 33.99 -0.06 +5.26 35.80 菲律宾披索 49.49 49.51 +0.04 +0.46 49.72 印尼卢比 13296.00 13303.00 +0.05 +1.31 13470.00 印度卢比 64.34 64.33 -0.02 +5.56 67.92 马币 4.2650 4.2590 -0.14 +5.15 4.4845 人民币 6.7928 6.7945 +0.03 +2.27 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 刘秀红/于春红/孙茉莉/蔡美珍；审校 张涛/艾茂林/王颖)