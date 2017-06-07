新兴汇市：亚币微跌，周四重大政经事件之前投资者规避高风险资产

路透6月7日 - 多数亚洲货币周三微跌，等待周四一系列政经事件，投资者在为市场发生极端走势的可能性做准备。 三大关键事件都将在周四发生，分别是英国大选、欧洲央行政策会议以及前美国联邦调查局(FBI)I局长科米进行证词陈述。 “我们看到了避险的温和版，交易商在为本周稍晚的重大宏观事件做准备，”AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna称。 黄金和主权债这种避险资产受到投资者青睐。日圆兑美元 日内 小幅下跌，徘徊在周二所及一个半月高位附近。 “在‘超级星期四’之前，对日圆的避险需求可能也会增加，特别是 在英国大选结果不确定性上升的情况下，”三菱东京日联银行在研究报告 中表示。 英国民调结果并不一致，有的民调结果显示首相特蕾莎梅的政党将赢 得多数，有的显示各政党都不能获得绝大多数席位，因此英国将出现“僵 局”议会。 几个中东国家与卡塔尔断交引发的不安情绪仍未消散，这也令投资者 保持观望。 韩元下跌近0.5%，为表现最差的新兴亚币，追随韩国国内股市的疲弱走势。 分析师预期，周四的重要事件将给亚币带来一些波动，亚币的波动性近来已降至多个月低点。韩元10天期波动率报在5.46%，为32个月来最低；台币波动率则降至5.7%的七个月低位。 印度卢比 近持平，该国央行周三召开政策会议。 分析师预期央行的基调将没有之前那么强硬，以反映通胀压力忧虑放缓。 “我们预期印度央行周三将维持政策利率在6.25%不变，并软化货币政策立场。若是如此，后续将见到更多投资组合资金流入。”加拿大丰业银行在一份报告称。 “另一方面，如果央行今天下午决定维持其强硬立场，将令政府和外资都感到失望。” 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 109.43 109.40 -0.03 +6.98 117.07 坡元 1.3806 1.3791 -0.11 +4.95 1.4490 台币 30.098 30.093 -0.02 +7.25 32.279 韩元 1123.82 1118.30 -0.49 +7.46 1207.70 泰铢 34.01 34.01 +0.01 +5.26 35.80 菲律宾披索 49.55 49.56 +0.02 +0.34 49.72 印尼卢比 13308.00 13297.00 -0.08 +1.22 13470.00 印度卢比 64.47 64.43 -0.05 +5.36 67.92 马币 4.2700 4.2650 -0.12 +5.02 4.4845 人民币 6.7951 6.7945 -0.01 +2.23 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 刘秀红/王颖/张若琪 审校 孙茉莉/王洋/艾茂林)