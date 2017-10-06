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新兴汇市：亚币微跌，美元因美国税改希望而获得支撑
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#亚洲
2017年10月6日 / 早上6点06分 / 15 天内

新兴汇市：亚币微跌，美元因美国税改希望而获得支撑

2 分钟阅读

    路透10月6日 - 新兴亚币周五温和下跌，因对美国税改的憧憬提振美元升至七周高位，不过风险人气改善帮助抑制了亚币跌势。
    
    美国众议院通过了2018财政年度支出计划，帮助税改议案在程序上又前进了一步，这带动美股周四涨至纪录新高，美元指数一度升至8月中以来最高水准。
    
    在今日稍晚美国公布非农就业数据前，美元维持强势；市场预期该数据将反映飓风哈维和伊尔玛的影响。

    根据路透调查，分析师预计美国9月非农就业岗位仅增加9万个，低于8月的15.6万个。            
    
    美国股市上涨，也提振了全球风险偏好。标普500指数周四连续第六个交易日刷新纪录收盘高位，为1997年6月连续八日刷新高位后的最长势头。            
    
    CBOE波动率指数      则创下纪录收盘低位。
    
    “波动率指数创下新低，而标普500指数触及新高，这表明尽管美元走强且收益率可能上扬，全球经济环境依然支持风险资产，”渣打银行投资策略师Tariq Ali表示。
    
    “因此，尽管亚洲货币未来几周可能略微回落，但跌幅料有限，”Ali称。

    坡元      、台币        、印尼卢比      均可能连续第四周下滑。
    
    坡元跌至逾七周最低。新加坡金管局下周五预计会维持政策不变。
    
    菲律宾披索小跌0.2%，是今年表现最差的亚洲货币。
    
    中国和韩国市场均休市。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.93    112.81   -0.11   +3.67    117.07
    坡元                   1.3653    1.3640   -0.10   +6.13    1.4490
    台币                   30.364    30.350   -0.05   +6.31    32.279
    泰铢                    33.37     33.33   -0.12   +7.28     35.80
    菲律宾披索              51.13     51.01   -0.24   -2.76     49.72
    印尼卢比             13500.00  13455.00   -0.33   -0.22  13470.00
    印度卢比                65.21     65.14   -0.10   +4.16     67.92
    马币                   4.2345    4.2270   -0.18   +5.90    4.4845
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译/审校 于春红/王兴亚/王洋/白云/汪红英/张若琪/蔡美珍)

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