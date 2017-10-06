新兴汇市：亚币微跌，美元因美国税改希望而获得支撑

路透10月6日 - 新兴亚币周五温和下跌，因对美国税改的憧憬提振美元升至七周高位，不过风险人气改善帮助抑制了亚币跌势。 美国众议院通过了2018财政年度支出计划，帮助税改议案在程序上又前进了一步，这带动美股周四涨至纪录新高，美元指数一度升至8月中以来最高水准。 在今日稍晚美国公布非农就业数据前，美元维持强势；市场预期该数据将反映飓风哈维和伊尔玛的影响。 根据路透调查，分析师预计美国9月非农就业岗位仅增加9万个，低于8月的15.6万个。 美国股市上涨，也提振了全球风险偏好。标普500指数周四连续第六个交易日刷新纪录收盘高位，为1997年6月连续八日刷新高位后的最长势头。 CBOE波动率指数 则创下纪录收盘低位。 “波动率指数创下新低，而标普500指数触及新高，这表明尽管美元走强且收益率可能上扬，全球经济环境依然支持风险资产，”渣打银行投资策略师Tariq Ali表示。 “因此，尽管亚洲货币未来几周可能略微回落，但跌幅料有限，”Ali称。 坡元 、台币 、印尼卢比 均可能连续第四周下滑。 坡元跌至逾七周最低。新加坡金管局下周五预计会维持政策不变。 菲律宾披索小跌0.2%，是今年表现最差的亚洲货币。 中国和韩国市场均休市。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.93 112.81 -0.11 +3.67 117.07 坡元 1.3653 1.3640 -0.10 +6.13 1.4490 台币 30.364 30.350 -0.05 +6.31 32.279 泰铢 33.37 33.33 -0.12 +7.28 35.80 菲律宾披索 51.13 51.01 -0.24 -2.76 49.72 印尼卢比 13500.00 13455.00 -0.33 -0.22 13470.00 印度卢比 65.21 65.14 -0.10 +4.16 67.92 马币 4.2345 4.2270 -0.18 +5.90 4.4845 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校 于春红/王兴亚/王洋/白云/汪红英/张若琪/蔡美珍)