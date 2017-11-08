新兴汇市：亚币涨跌不一，因美元走软且油价高企打击石油进口国汇率

路透11月8日 - 亚币周三表现不一，美国税改计划的不确定性带领美元全线走软，而油价近期飙涨令主要石油进口国的货币汇率受到冲击。

美元兑日圆跌0.2%报113.800日圆，脱离了周一触及的八个月高位114.735日圆。有媒体报导暗示，美国税改计划中正在讨论的核心企业减税可能将被推迟，导致美元下跌。

坡元、人民币和泰铢兑美元日内全部上扬。

原油价格在两年高点附近盘旋，令亚洲主要石油进口国的货币承压，像是印度卢比、印尼卢比及菲律宾披索。

“美元/披索因为企业买需而上扬。我们目前见到更多企业买需，这些是和石油相关的，”Philippine Bank of Communications交易员Jason Manalac称。

菲律宾披索亦受到外汇储备下滑消息拖累。央行数据显示，菲国外汇储备跌至近两年低点。

印度卢比兑美元本周以来跌幅扩大至近1%。

丰业银行在一份报告中指出，油价上涨可能导致印度经常帐赤字扩大、降低政府消费税，并引发市场担心该国通胀前景。

印度是亚洲第二大石油消费国，仅次于中国。

韩国韩元兑美元下跌超过0.25%，此前美国总统周三在首尔发表强硬谈话。

美国总统特朗普周三向朝鲜(北韩)领导人金正恩发出严厉警告，称后者推动发展的核武器“没有让你更安全，它们正把你的政权置于极度危险的境地。”

部分分析师指出，短线而言，美元兑亚洲货币料走多。

澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)2018年升息预期升温，以及12月前可能通过税制改革等，应会支撑美元。

“我们预期亚洲货币将在年底前走弱。”

亚洲 当日 今年以来 2016年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 113.79 114.00 +0.18 +2.88 117.07

坡元 1.3632 1.3638 +0.04 +6.29 1.4490

台币 30.182 30.170 -0.04 +6.95 32.279

韩元 1113.95 1111.90 -0.18 +8.42 1207.70

泰铢 33.11 33.15 +0.12 +8.12 35.80

菲律宾披索 51.25 51.33 +0.16 -2.98 49.72

印尼卢比 13523.00 13512.00 -0.08 -0.39 13470.00

印度卢比 65.00 65.03 +0.05 +4.49 67.92

马币 4.2250 4.2285 +0.08 +6.14 4.4845

人民币 6.6355 6.6395 +0.06 +4.69 6.9467

注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王琛/蔡美珍/张明钧; 审校 于春红)