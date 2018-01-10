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新兴汇市：亚币涨跌互见，菲律宾披索创逾三周低点受贸易数据拖累
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#亚洲
January 10, 2018 / 6:25 AM / a day ago

新兴汇市：亚币涨跌互见，菲律宾披索创逾三周低点受贸易数据拖累

2 分钟阅读

    路透1月10日 - 菲律宾披索周三触及逾三周低点，该国之前公布贸易逆差创下纪录；其他亚币多数缺乏方向，美元苦于维持近来反弹走势。
    
    今日稍早公布的数据显示，菲律宾11月贸易逆差升至创纪录的37.8亿美元，这可能使该国15年来首次录得经常帐赤字。
    
    “披索在过去一个月走强，但鉴于贸易逆差继续恶化，市场焦点将重新转到该国的外部形势上，这应该会拖累披索，”ANZ Banking Group的亚洲研究主管Khoon Goh说。

    其他多数亚币缺乏明确指引，美元指数      回吐亚洲市场早些时候的涨幅。

    美国指标国债收益率周二触及10个月高点后，美元盘中早些时候走高，但0513GMT美元跌0.1%。

    Goh补充说，他预计亚洲货币近期将盘整，因为去年12月和今年初走势强劲。

    韩元          是2017年涨幅最大的亚洲货币。韩元日内跌0.3%，与韩国综合股价指数(KOSPI)       走势一致，KOSPI下跌近0.25%。

    韩元或将连续第四天下跌，自从韩国央行称将在韩元波动幅度太大时做出回应后，韩元一直下跌。

    两位外汇交易员对路透表示，韩国外汇当局周一疑似在市场买入美元，当时韩元涨至逾三年盘中高位。            
    
    台币        也走软；印尼卢比      跌0.1%。
    
    但泰铢        升0.2%，印度卢比        则走强0.1%。
    
    人民币          升0.1%，周三人民币兑美元中间价降至近两周低位6.5207。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.35    112.64   +0.26   +0.28    112.67
    坡元                   1.3363    1.3351   -0.09   +0.07    1.3373
    台币                   29.588    29.536   -0.18   +0.88    29.848
    韩元                  1071.40   1067.10   -0.40   -0.08   1070.50
    泰铢                    32.21     32.25   +0.13   +1.15     32.58
    菲律宾披索              50.38     50.29   -0.17   -0.88     49.93
    印尼卢比             13450.00  13435.00   -0.11   +0.86  13565.00
    印度卢比                63.83     63.71   -0.19   +0.06     63.87
    马币                   4.0090    4.0070   -0.05   +0.87    4.0440
    人民币                 6.5228    6.5285   +0.09   -0.24    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 汪红英/王灿/张若琪 审校 张明钧/王颖/许娜)

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