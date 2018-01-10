新兴汇市：亚币涨跌互见，菲律宾披索创逾三周低点受贸易数据拖累

路透1月10日 - 菲律宾披索周三触及逾三周低点，该国之前公布贸易逆差创下纪录；其他亚币多数缺乏方向，美元苦于维持近来反弹走势。 今日稍早公布的数据显示，菲律宾11月贸易逆差升至创纪录的37.8亿美元，这可能使该国15年来首次录得经常帐赤字。 “披索在过去一个月走强，但鉴于贸易逆差继续恶化，市场焦点将重新转到该国的外部形势上，这应该会拖累披索，”ANZ Banking Group的亚洲研究主管Khoon Goh说。 其他多数亚币缺乏明确指引，美元指数 回吐亚洲市场早些时候的涨幅。 美国指标国债收益率周二触及10个月高点后，美元盘中早些时候走高，但0513GMT美元跌0.1%。 Goh补充说，他预计亚洲货币近期将盘整，因为去年12月和今年初走势强劲。 韩元 是2017年涨幅最大的亚洲货币。韩元日内跌0.3%，与韩国综合股价指数(KOSPI) 走势一致，KOSPI下跌近0.25%。 韩元或将连续第四天下跌，自从韩国央行称将在韩元波动幅度太大时做出回应后，韩元一直下跌。 两位外汇交易员对路透表示，韩国外汇当局周一疑似在市场买入美元，当时韩元涨至逾三年盘中高位。 台币 也走软；印尼卢比 跌0.1%。 但泰铢 升0.2%，印度卢比 则走强0.1%。 人民币 升0.1%，周三人民币兑美元中间价降至近两周低位6.5207。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.35 112.64 +0.26 +0.28 112.67 坡元 1.3363 1.3351 -0.09 +0.07 1.3373 台币 29.588 29.536 -0.18 +0.88 29.848 韩元 1071.40 1067.10 -0.40 -0.08 1070.50 泰铢 32.21 32.25 +0.13 +1.15 32.58 菲律宾披索 50.38 50.29 -0.17 -0.88 49.93 印尼卢比 13450.00 13435.00 -0.11 +0.86 13565.00 印度卢比 63.83 63.71 -0.19 +0.06 63.87 马币 4.0090 4.0070 -0.05 +0.87 4.0440 人民币 6.5228 6.5285 +0.09 -0.24 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 汪红英/王灿/张若琪 审校 张明钧/王颖/许娜)