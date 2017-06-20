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2017年6月20日 / 凌晨5点30分 / 2 个月内

新兴汇市：亚币表现低迷，因纽约联储总裁评论提振美元

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透6月20日 - 新兴亚币周二多走软，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位有影响的官员称，通胀率应会随薪资上升反弹，这支持了有关美联储将继续升息的预期，从而提振了美元。
    
     纽约联储总裁杜德利的这番评论，是美联储上周加息后，高层首次发表讲话；而当前一系列的通胀数据较为疲软。
    
    杜德利在纽约州普拉茨堡向一商会表示，4.3%的失业率及大约1.5%的通胀率“其实是很不错的环境”。            

    当被问到所谓债券收益率曲线趋平的问题时，杜德利表示现在暂停政策可能会提升通胀飙升的风险，并损害经济。
    
    杜德利的讲话或将“让市场相信，没有特朗普的刺激计划，美国经济也一直很好，并且将继续表现良好”，星展在报告中称。
    
    美元兑日圆      一度涨至111.770，触及5月26日以来最高水平。
    
    多数亚币兑美元贬值，印度卢比        、马币      和人民币          小跌0.1%。
    
    台币        小幅下跌，可能逆转昨日涨势。

    台湾央行周四料连续第四个季度维持政策利率不变，因出口继续积蓄动能，且通胀仍温和。
    
    “台币换汇汇率可能维持在当前水准附近，不大可能重返2016年低点，除非台湾央行允许流动性再次大增，”星展银行称。
    
    印尼卢比兑美元      小跌至13,292。
    
    韩元兑美元          周二下跌多达0.5%，触及八周低位，领跌新兴亚币。
    
    韩国周一称，将针对首尔和部分釜山地区收紧抵押贷款限制，并遏制投机性房屋转售，以期能在家庭债务飙升之际稳定火爆的楼市。            

    尽管今日下跌，但韩元仍是今年以来表现最好的亚币之一，兑美元今年以来已累计上涨逾6%。
    
    菲律宾披索周二一度下跌0.4%，至七周低点。
    
    路透调查显示，市场普遍预计菲律宾央行周四将维持利率不变，但通胀压力可能使该央行不能排除今年升息的可能性。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   111.62    111.51   -0.10   +4.88    117.07
    坡元                   1.3862    1.3866   +0.03   +4.53    1.4490
    台币                   30.379    30.361   -0.06   +6.25    32.279
    韩元                  1136.95   1132.70   -0.37   +6.22   1207.70
    泰铢                    33.97     33.92   -0.15   +5.39     35.80
    菲律宾披索              50.09     49.91   -0.36   -0.74     49.72
    印尼卢比             13292.00  13288.00   -0.03   +1.34  13470.00
    印度卢比                64.49     64.43   -0.09   +5.33     67.92
    马币                   4.2810    4.2760   -0.12   +4.75    4.4845
    人民币                 6.8307    6.8215   -0.13   +1.70    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 张若琪/王颖/杜明霞/汪红英；审校 高琦/王兴亚)

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