新兴汇市：亚币表现低迷，因纽约联储总裁评论提振美元

路透6月20日 - 新兴亚币周二多走软，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位有影响的官员称，通胀率应会随薪资上升反弹，这支持了有关美联储将继续升息的预期，从而提振了美元。 纽约联储总裁杜德利的这番评论，是美联储上周加息后，高层首次发表讲话；而当前一系列的通胀数据较为疲软。 杜德利在纽约州普拉茨堡向一商会表示，4.3%的失业率及大约1.5%的通胀率“其实是很不错的环境”。 当被问到所谓债券收益率曲线趋平的问题时，杜德利表示现在暂停政策可能会提升通胀飙升的风险，并损害经济。 杜德利的讲话或将“让市场相信，没有特朗普的刺激计划，美国经济也一直很好，并且将继续表现良好”，星展在报告中称。 美元兑日圆 一度涨至111.770，触及5月26日以来最高水平。 多数亚币兑美元贬值，印度卢比 、马币 和人民币 小跌0.1%。 台币 小幅下跌，可能逆转昨日涨势。 台湾央行周四料连续第四个季度维持政策利率不变，因出口继续积蓄动能，且通胀仍温和。 “台币换汇汇率可能维持在当前水准附近，不大可能重返2016年低点，除非台湾央行允许流动性再次大增，”星展银行称。 印尼卢比兑美元 小跌至13,292。 韩元兑美元 周二下跌多达0.5%，触及八周低位，领跌新兴亚币。 韩国周一称，将针对首尔和部分釜山地区收紧抵押贷款限制，并遏制投机性房屋转售，以期能在家庭债务飙升之际稳定火爆的楼市。 尽管今日下跌，但韩元仍是今年以来表现最好的亚币之一，兑美元今年以来已累计上涨逾6%。 菲律宾披索周二一度下跌0.4%，至七周低点。 路透调查显示，市场普遍预计菲律宾央行周四将维持利率不变，但通胀压力可能使该央行不能排除今年升息的可能性。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.62 111.51 -0.10 +4.88 117.07 坡元 1.3862 1.3866 +0.03 +4.53 1.4490 台币 30.379 30.361 -0.06 +6.25 32.279 韩元 1136.95 1132.70 -0.37 +6.22 1207.70 泰铢 33.97 33.92 -0.15 +5.39 35.80 菲律宾披索 50.09 49.91 -0.36 -0.74 49.72 印尼卢比 13292.00 13288.00 -0.03 +1.34 13470.00 印度卢比 64.49 64.43 -0.09 +5.33 67.92 马币 4.2810 4.2760 -0.12 +4.75 4.4845 人民币 6.8307 6.8215 -0.13 +1.70 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张若琪/王颖/杜明霞/汪红英；审校 高琦/王兴亚)