新兴汇市：亚币表现强劲，受中国外储数据及美元走疲提振

路透8月8日 - 亚币周二表现强劲，此前中国公布的强劲外汇储备报告为市场定下乐观基调，投资者在翘首以待本周中国和美国的一系列重要数据。 惠誉7月份上调对全球国内生产总值(GDP)增长预估至3%，也给市场人气带来提振。 “在全球GDP预期的调整中，对新兴市场和中国的调整幅度尤其大，这些市场的复苏要比预期情况更为显眼，”惠誉首席经济学家Brian Coulton称。 中国央行周一公布，7月末中国外汇储备增幅较预期高出一倍，因监管收紧和美元疲软抑制了资本外流。 中国海关总署周二公布，以美元计价7月出口同比增长7.2%，进口同比增长11%，路透调查预估中值分别为增长10.9%和16.6%。 包括7月货币供应量和银行贷款数据在内的其他中国经济指标料将在8月10-15日期间公布。美国7月通胀数据料将在本周后段公布。 “美元始于上周五的涨势已暂歇，美元守住了稍早的涨幅，因市场未理会强劲的就业数据，目前等待通胀数据的公布，”瑞穗银行在一份报告中说。 亚币多上涨，但菲律宾披索下跌，此前数据显示菲律宾7月外汇储备略低于6月。 泰铢升0.2%至2015年5月以来最强水准；坡元在连跌两天后也转升。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.60 110.73 +0.12 +5.85 117.07 坡元 1.3606 1.3626 +0.15 +6.50 1.4490 台币 30.191 30.234 +0.14 +6.92 32.279 韩元 1125.68 1127.10 +0.13 +7.29 1207.70 泰铢 33.24 33.32 +0.25 +7.70 35.80 菲律宾披索 50.39 50.36 -0.06 -1.32 49.72 印尼卢比 13307.00 13320.00 +0.10 +1.22 13470.00 印度卢比 63.73 63.80 +0.11 +6.57 67.92 马币 4.2820 4.2820 +0.00 +4.73 4.4845 人民币 6.7045 6.7214 +0.25 +3.61 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 刘秀红/汪红英/张若琪 审校 王颖/高琦)