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6 天前
新兴汇市：亚币表现强劲，受中国外储数据及美元走疲提振
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2017年8月8日 / 早上6点50分 / 6 天前

新兴汇市：亚币表现强劲，受中国外储数据及美元走疲提振

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透8月8日 - 亚币周二表现强劲，此前中国公布的强劲外汇储备报告为市场定下乐观基调，投资者在翘首以待本周中国和美国的一系列重要数据。
    
    惠誉7月份上调对全球国内生产总值(GDP)增长预估至3%，也给市场人气带来提振。
    
    “在全球GDP预期的调整中，对新兴市场和中国的调整幅度尤其大，这些市场的复苏要比预期情况更为显眼，”惠誉首席经济学家Brian Coulton称。            

    中国央行周一公布，7月末中国外汇储备增幅较预期高出一倍，因监管收紧和美元疲软抑制了资本外流。
    
    中国海关总署周二公布，以美元计价7月出口同比增长7.2%，进口同比增长11%，路透调查预估中值分别为增长10.9%和16.6%。
    
    包括7月货币供应量和银行贷款数据在内的其他中国经济指标料将在8月10-15日期间公布。美国7月通胀数据料将在本周后段公布。
    
    “美元始于上周五的涨势已暂歇，美元守住了稍早的涨幅，因市场未理会强劲的就业数据，目前等待通胀数据的公布，”瑞穗银行在一份报告中说。

    亚币多上涨，但菲律宾披索下跌，此前数据显示菲律宾7月外汇储备略低于6月。
    
    泰铢升0.2%至2015年5月以来最强水准；坡元在连跌两天后也转升。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
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    韩元                  1125.68   1127.10   +0.13   +7.29   1207.70
    泰铢                    33.24     33.32   +0.25   +7.70     35.80
    菲律宾披索              50.39     50.36   -0.06   -1.32     49.72
    印尼卢比             13307.00  13320.00   +0.10   +1.22  13470.00
    印度卢比                63.73     63.80   +0.11   +6.57     67.92
    马币                   4.2820    4.2820   +0.00   +4.73    4.4845
    人民币                 6.7045    6.7214   +0.25   +3.61    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 刘秀红/汪红英/张若琪 审校 王颖/高琦)

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