新兴汇市：亚币谨慎交投，等待欧洲央行会议

路透7月19日 - 大多数亚币周三交投谨慎，欧洲央行即将召开政策会议，技术指标显示最近几日美元超卖。 欧洲央行周四将开会，投资者仍对会议结果保持警惕。本月稍早欧洲央行暗示廉价资金时代可能将结束。但一些看涨欧元的交易员担心，欧洲央行决策者们的行动可能不像言辞那么强硬。 美元指数 小涨0.18%至94.772，周二曾跌至10个月低点，因美国共和党医改计划在参议院闯关失败，使得对总统特朗普是否有能力推进改革日程的担忧重燃。 技术指标显示，美元指数处于超卖区域。其相对强弱指标(RSI)目前接近30水准。 “在欧洲央行及日本央行开会之前，亚洲货币大致处于守势，”马来亚银行资深汇市策略师Christopher Wong表示。 “我们预期不会出现重大调整政策的意外情况。但若欧洲央行撤回刺激举措，冒险意愿可能受到影响，这可能会打压部分亚洲货币。” 人民币兑美元 下跌，为八日来首见，尽管官方设定的中间价创下近九个月来最高，因美元近期下跌后，企业逢低买进。 韩元兑美元 涨幅在区域货币中名列前茅，为过去两周涨逾3%再添柴加火。 而印度卢比 日内持平，本月近上涨约0.5%。 “尽管外币囤积规模上升放缓了卢比的升值步伐，这也在全球流动性 收紧时为卢比提供了一种缓冲，”Scotiabank在一份报告中称。 数据显示截至7月7日，印度的外汇储备达到3,863.8亿美元，去年底 时则为3,603亿美元。 **菲律宾披索** 菲律宾披索兑美元 小跌0.08%至50.82，交易员称企业对美元的 需求强劲。 在标普将菲律宾2017年GDP增长预估从6.6%下调至6.4%之后，分析师对披索短期前景并不看好。 “美元/菲律宾披索未来几周可能会试探51披索关口，”加拿大丰业银行在一份报告中说。 外资今年以来卖超约4亿美元菲律宾股票。 披索今年以来已下跌逾2%，是今年迄今表现最糟糕的亚币。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.07 112.06 -0.01 +4.46 117.07 坡元 1.3677 1.3662 -0.11 +5.94 1.4490 台币 30.377 30.370 -0.02 +6.26 32.279 韩元 1120.27 1123.10 +0.25 +7.80 1207.70 泰铢 33.62 33.59 -0.09 +6.48 35.80 菲律宾披索 50.85 50.77 -0.15 -2.22 49.72 印尼卢比 13312.00 13308.00 -0.03 +1.19 13470.00 印度卢比 64.32 64.32 +0.00 +5.60 67.92 马币 4.2830 4.2840 +0.02 +4.70 4.4845 人民币 6.7564 6.7478 -0.13 +2.82 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 杜明霞/张明钧/王洋/汪红英；审校 艾茂林/刘秀红/李春喜/王颖)