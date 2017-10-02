新兴汇市：亚币走低，因美元上涨盖过中国乐观数据的影响

路透10月2日 - 亚币周一下跌，因美国公债收益率(殖利率)上升支撑美元，盖过中国制造业数据好于预期的影响。 0600GMT，美元指数 上涨0.3%至93.412。 美国公债收益率上升有助于提振美元，其中10年期美债收益率 在亚市升至2.360%，周五美国收盘报2.326%。 费城联邦储备银行总裁哈克周五表示，他仍预计12月升息，及明年升息三次。 “这已足以让美元维持相对良好买气、债券收益率上升、及12月升息的预期不坠，”AxiTrader首席市场策略分析师Greg McKenna称。 此外，美国总统特朗普已接触前联邦储备理事会(FED)理事瓦尔许，可能成为接任美联储主席的提名人选。外界认为瓦尔许的鹰派色彩高于叶伦。 有关发达国家利率趋于稳定或上调的讨论，可能意味着高收益新兴市场资产会面临更多卖盘。 菲律宾披索兑美元 在区域货币中跌幅居前，创下逾六周来最差单日表现。 泰铢兑美元 小跌，此前数据显示，泰国9月消费者物价指数连续第三个月上涨，但涨幅仍低于央行目标。 坡元对美元 亦下跌0.3%。 周末数据显示，中国9月官方制造业PMI超预期反弹，创下逾五年高点，新订单强劲回升反映内需稳步扩张。 中国央行周六决定对普惠金融实施定向降准政策，对于普惠金融贷款余额或增量占比达1.5%的商业银行，可降准0.5个百分点；占比达到10%的银行，可在第一档基础上再下调1个百分点。这一措施将从2018年起实施。 地区货币基本上不为所动。 但今日地区成交量稀薄，因中国、韩国和印度适逢假期休市。 印尼卢比兑美元 跌0.4%，尽管受食品价格持续下降影响，印尼9月通胀年率连续第四个月下降，来到3月以来最低位。 野村在报告中称，虽然通胀料维持温和，但仍预计印尼央行将在今年余下时间维持利率不变，因外部风险升温。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.86 112.47 -0.35 +3.73 117.07 坡元 1.3615 1.3572 -0.32 +6.43 1.4490 台币 30.392 30.305 -0.29 +6.21 32.279 泰铢 33.40 33.32 -0.24 +7.19 35.80 菲律宾披索 51.07 50.82 -0.49 -2.63 49.72 印尼卢比 13540.00 13470.00 -0.52 -0.52 13470.00 马币 4.2300 4.2190 -0.26 +6.02 4.4845 注：中国、韩国和印度市场休市 (完) (编译 许娜/蔡美珍/张明钧/艾茂林; 审校 于春红/孙茉莉/高琦)