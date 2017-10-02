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新兴汇市：亚币走低，因美元上涨盖过中国乐观数据的影响
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#亚洲
2017年10月2日 / 早上7点05分 / 19 天前

新兴汇市：亚币走低，因美元上涨盖过中国乐观数据的影响

2 分钟阅读

    路透10月2日 - 亚币周一下跌，因美国公债收益率(殖利率)上升支撑美元，盖过中国制造业数据好于预期的影响。
    
    0600GMT，美元指数      上涨0.3%至93.412。
    
    美国公债收益率上升有助于提振美元，其中10年期美债收益率           在亚市升至2.360%，周五美国收盘报2.326%。

    费城联邦储备银行总裁哈克周五表示，他仍预计12月升息，及明年升息三次。
    
    “这已足以让美元维持相对良好买气、债券收益率上升、及12月升息的预期不坠，”AxiTrader首席市场策略分析师Greg McKenna称。
    
    此外，美国总统特朗普已接触前联邦储备理事会(FED)理事瓦尔许，可能成为接任美联储主席的提名人选。外界认为瓦尔许的鹰派色彩高于叶伦。

    有关发达国家利率趋于稳定或上调的讨论，可能意味着高收益新兴市场资产会面临更多卖盘。
    
    菲律宾披索兑美元          在区域货币中跌幅居前，创下逾六周来最差单日表现。
    
    泰铢兑美元        小跌，此前数据显示，泰国9月消费者物价指数连续第三个月上涨，但涨幅仍低于央行目标。
    
    坡元对美元      亦下跌0.3%。

    周末数据显示，中国9月官方制造业PMI超预期反弹，创下逾五年高点，新订单强劲回升反映内需稳步扩张。            
    
    中国央行周六决定对普惠金融实施定向降准政策，对于普惠金融贷款余额或增量占比达1.5%的商业银行，可降准0.5个百分点；占比达到10%的银行，可在第一档基础上再下调1个百分点。这一措施将从2018年起实施。            
    
    地区货币基本上不为所动。
    
    但今日地区成交量稀薄，因中国、韩国和印度适逢假期休市。
    
    印尼卢比兑美元      跌0.4%，尽管受食品价格持续下降影响，印尼9月通胀年率连续第四个月下降，来到3月以来最低位。
    
    野村在报告中称，虽然通胀料维持温和，但仍预计印尼央行将在今年余下时间维持利率不变，因外部风险升温。
   
                                     亚洲     当日  今年以来   2016年
                         最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.86    112.47   -0.35   +3.73    117.07
    坡元                   1.3615    1.3572   -0.32   +6.43    1.4490
    台币                   30.392    30.305   -0.29   +6.21    32.279
    泰铢                    33.40     33.32   -0.24   +7.19     35.80
    菲律宾披索              51.07     50.82   -0.49   -2.63     49.72
    印尼卢比             13540.00  13470.00   -0.52   -0.52  13470.00
    马币                   4.2300    4.2190   -0.26   +6.02    4.4845
    注：中国、韩国和印度市场休市 (完) (编译 许娜/蔡美珍/张明钧/艾茂林; 审校 于春红/孙茉莉/高琦)

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